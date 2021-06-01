台灣以往每年都有舉辦活動紀念六四，近日疫情雖然大爆發，但當地的人權組織昨日舉行網上記者會，宣佈今年仍然會舉辦悼念活動，包括六四當日下午在台北自由廣場設「微型悼念亭」和當晚的網上記者會等。華人民主書院表示，香港過去曾經是紀念六四的國際焦點，但現在被禁止紀念活動，令人痛心，表明會在台灣延續紀念六四精神。

吾爾開希獲邀發言

華人民主書院、台灣人權促進會、西藏台灣人權連線等27個台灣公民團體在昨日的記者會表示，面對疫情升溫及防疫壓力，他們將會嚴格並全面遵守防疫規範，在六四當日下午4點至晚上8點，會於自由廣場牌樓下設置「自由廣場微型悼念亭」，以供民眾獻花悼念。他們又會在當晚7時舉行「人權照亮民主 同行抵抗極權」六四網上悼念晚會，與美國非政府組織「人道中國」串聯，加入全球24小時悼念行列。多名六四親歷者，包括八九學運領袖吾爾開希將會獲邀發言，另外還包括台灣的立法院長游錫堃、立法委員林昶佐、邱顯智等。

華人民主書院倡議主任郭歷軒表示，香港過去曾經是紀念六四的國際焦點，但現在黃之鋒等多人因去年參與六四集會活動而遭判囚，香港、澳門更直接禁止集會活動，在東亞僅台灣能有大型公開悼念活動。華人民主書院過去曾在香港支持六四紀念活動，如今香港夥伴蒙難，令人深感痛心，除嚴厲譴責中共及香港政府，他們也會在台灣延續紀念六四精神。

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