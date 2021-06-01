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【本報訊】47名民主派人士因涉「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，案件首度提堂至今三個月，僅11人准保釋。還柙被告當中，八人昨提出保釋申請，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽罷陳詞後，拒絕趙家賢、范國威、王百羽等七人保釋外出，吳敏兒則主動放棄申請。曾自稱「超區坦克車」的王百羽還柙期間消瘦近15公斤，庭上所見其身形明顯清減不少，但精神不俗。法庭今將處理譚凱邦保釋申請。

本案前日在西九龍裁判法院再訊，律政司決定將案轉介至高等法院，定下月8日為提訊日。昨提出保釋申請的被告包括吳政亨、王百羽、趙家賢、劉澤鋒、吳敏兒、范國威、余慧明，以及早前遭高院法官杜麗冰拒絕保釋的鍾錦麟。控方由律政司高級檢控官羅天瑋代表，各被告均聘大狀代表陳詞。

旁聽者失望：唔好打啦嘥錢

除吳敏兒透過律師撤回保釋申請外，蘇官拒絕餘下七人保釋申請，八人均放棄每八天覆核保釋權利。法庭原定今處理譚凱邦和陳志全保釋申請，惟司法機構網頁顯示，現只餘下譚提出申請。

各被告昨進庭時，旁聽人士都默默豎起拇指及向他們揮手。曾自稱「超區坦克車」的王百羽身形明顯清減不少，旁聽席有人向他揮手，他點頭回應。離開時，王高舉及揮動右手向旁聽人士道別，有人高呼：「撐住呀！」王豎起手指公回應，亦大喊道：「辛苦律師！」

范國威出庭時沒戴口罩，一度凝望旁聽席，直至其大狀開始陳詞，他才戴上口罩。而余慧明在步入羈留室前，有人向她揮手及握拳以示支持，余則以心形手勢回應。有聽畢整個聆訊的旁聽人士指，對結果感到失望，更謂「唔好打啦，嘥錢」。

本案今年3月1日首次提堂，一度聆訊至深宵，最終經過四日、近41小時馬拉松式聆訊，蘇官批准其中15人保釋，惟律政司隨即就保釋決定提覆核，並引用《刑事訴訟程序條例》第9I條，令各人須繼續還柙。

律政司翌日撤回楊雪盈、劉偉聰、呂智恆及林景楠的保釋覆核；其餘11人覆核申請由國安法指定法官杜麗冰處理，最終黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、施德來、李予信及何啟明七人獲准保釋；伍健偉、譚文豪、郭家麒及張可森則續還柙。

另有六人曾向高院申請保釋，包括徐子見、尹兆堅、毛孟靜、梁國雄、鍾錦麟及岑子杰，惟均被杜官駁回。

案件編號：WKCC813/21

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