警務處國安處處長蔡展鵬早前光顧灣仔警察總部附近一間無牌按摩院，遇上警方上門查牌，惟經調查後警稱暫未發現蔡涉及不道德或違規行為。當日行動有至少6人被捕，警方索取律政司指示後，決定起訴當中三女一男管理或經營賣淫場所及無牌按摩院等罪，包括一名越南籍女子及兩名按摩師，案件今早在東區裁判法院提堂。據了解警方三度放蛇，其間有被告向卧底介紹技師，開價500元至800元，稱可提供手淫服務，而卧底只接受全身按摩。

四人暫時毋須答辯，案件應辯方要求押後至7月21日，以待索取文件，其間各被告獲准擔保外出。其餘被捕人士未知有否落案起訴。

據了解，證人名單中沒有當日在場的警務處國安處處長蔡展鵬。

四被告依次為女按摩師李亦晴（36歲）、報稱無業的越南籍女子元秋香（34歲）、女按摩師張明芳（35歲）及無業漢胡炳雄（61歲）。

元、張分別被控在去年10月28日及11月5日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓1樓A室管理賣淫場所。李、元另同被控在本年3月19日，在同一地點管理賣淫場所及無牌按摩院，即Viet Spa。

胡則被控兩罪，指他在去年10月28日至本年3月19日，在同一地點經營賣淫場所；以及在去年12月2日至本年3月19日，在同一地點經營無牌按摩院，即Viet Spa。

翻查資料，按摩院附近街坊稱警員曾在3月19日下午查牌，報道綜合資料指蔡展鵬有可能是在辦公時間光顧該按摩院。

據了解，警方於去年10月28日及11月5日，警方派2名臥底到上址放蛇，元及張疑接待二人，技師又疑稱可提供手淫服務，收費500元至800元不等，視乎服務而定。最終臥底只享用全身按摩，付款500元。

本年3月19日下午1時許，即疑蔡展鵬光顧當天，卧底警員再到上址放蛇，李及元疑向他介紹技師，是次技師開價500元至600元，稱可提供手淫服務。未幾另一臥底到場，李疑替他全身按摩後，臥底表明身份並出示搜查令掃場，拘捕了首三名被告；經調查後發現胡疑為租客。

【案件編號：ESCC1161/21】

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