上屆港府官員批鬥現屆港府官員情況越演越烈。前特首梁振英時期擔任新聞統籌專員的馮煒光，質疑特首林鄭月娥為了「去梁化」而取消每周一舉行的「三司會」，造成熟土供應低、房屋落成量低及居住質素低等問題。

團結香港基金高級副總裁黃元山日前指，過去8年公營房屋建屋量比目標少約10萬個單位，約為15.5條彩虹邨，又批評港府存在官僚主義，拖慢建屋進度。

批林鄭取消梁朝「三司會」拖慢覓地

馮煒光今日在《星島日報》撰文，並以「本屆政府消失了13.5條彩虹邨之原因」為題。馮表示梁振英擔任特首時，每周一早上9時都會召開「三司會」，成員由特首任主席，政務司、財政司和律政司必須出席，即當時為政務司司長的林鄭月娥也有份參與，而會議「排第一的議程一定是土地問題」。

馮亦指，當時梁振英在「三司會」上處理有「奇難雜症」的土地，會「現場辦公，即時協調，即時拍板」，加快土地供應，使梁任內「覓到超過201幅土地」。不過他質疑，現屆政府「或許是出於『非梁振英化』等政治原因，特首宣布不再召開『三司會』」，導致有關的201幅土地中，「還有四成未改劃好」。

馮在文末更直斥「香港最高領導為了『去梁化』，是為了彰顯其管治特色不同於上屆？於是廣大香港市民便要承受土地供應不足之苦？」，「不管妳是『去梁化』、『非梁化』以至『Memo治港』、不管白貓黑貓，能提供土地和可負擔房屋給市民的便是好貓，好辦法！」

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