中共黨中央的核心一錘定音「優化」生育政策，准生子女數目從兩名提升五成至三名，大手筆也。不管是「優化」也好，是「完善」也好，老百姓看來可不領情，尋且指斥新政策已失時效：當今百物騰貴，樓價尤甚；生孩子管養管教，使費高昂、教人疲累，一個已然超標，遑論三個。年輕青小資，即使不是奉行「不想跪着、不能站着」的「躺平主義」，亦寧可養寵物而不要孩子。新政策有否「催生」之效，毋須細表。然而生育政策何以非「優化」不可？

生力軍縮水 經濟後勁不繼

「催生」政策緊接新近公佈的人口普查結果而來，而其結果顯示中國的人口結構大事不妙。人口總數雖則沒有如事前所傳下跌了，人口增長可持續四年下降；去年的新生人口只有1,200萬，較2016年的1,786萬少了三分一。生力軍隊伍大縮水，經濟後勁不繼，是可斷言。那又焉能不急急「優化」生育政策以為補救？

除了削弱經濟幹勁，新生補充人口少了將令人口迅速老化。從2010年至2020年這十年間，60歲以上的人口比重從13.3%劇增四成多至18.7%。影響所及，同期15歲至59歲的勞動人口比重則從70.1%給扯低一成至63.35%。經濟增長後勁不繼而需要供養的退休人口上升，一消一長，此將形成何等社會壓力，顯而易見。不妥為應對天曉得會否引發危及社會穩定的狀況。在穩定壓倒一切的極權國家，那是震耳欲聾的警號。人口結構何以有此劇變？

其來有自。1979年開始雷厲風行的一孩政策，標榜「打下來！墮下來、流出來！就是不准生下來！」此史無前例、滅絕人性政策的苦果，除了炮製出一兩代橫蠻霸道的小皇帝，給倫理道德帶來無從衡量卻影響深遠的禍害，且重男輕女、扭曲性別比例，進一步打擊生育率，種下人口下跌的肇因。

五年前，中共體察到長此下去中國勢將「未富先衰」，由是放寬一孩政策至准生兩名子女，以期刺激生育。眾所周知，婦女的平均生育率起碼要達致2.1個方能維持人口穩定； 否則諸如夭折、危疾、不育等因素終將扯低人口總數，削減勞動人口，拖慢經濟發展。故此兩孩政策看似寬大卻無以扭轉人口下降、結構急劇老化之敗象已呈。

政權無視老百姓自由意志

換言之，五年前的兩孩政策已然墮後於形勢，觀乎老百姓的反應，現今的三孩政策同樣於事無補。專權獨裁者滿以為無論是經濟發展以至老百姓的生育皆在其掌控之中，而一切能隨心所欲調校自如。不管是「躺平」還是削減對抗，他們安知老百姓都有自己的主意？他們何時方能從其黃粱大夢蘇醒過來還老百姓以尊嚴與自由？

哪怕「未富先衰」敗象已呈，執權者可堅決埋首沙堆、自我麻醉。習近平在2018年12月25日至26日主持了中共中央政治局的「民主生活會議」，會議公告強調「習近平總書記在領導新時代黨和國家事業發展中，在審視和把握日益錯綜複雜的國內外發展大勢中，在帶領全黨全國各族人民奮進新時代的偉大實踐中，戰略判斷高瞻遠矚，政治領導嫻熟高超，人民立場鮮明堅定，歷史擔當強烈堅定，充份證明不愧為黨中央的核心、全黨的核心。」

黨中央的核心本領果是如斯高超，一孩政策、兩孩政策、三孩政策一一泡湯，莫非此之為「戰略判斷高瞻遠矚」？埋葬極權何須暴力對抗？滅絕人性的生育政策接連崩壞則又證明，夜郎自大、無知妄想，極權統治的最大敵人從來都是一而再、再而三搬起石頭砸自己腳的獨裁者。

古立

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