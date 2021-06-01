【本報訊】2006年成立的社民連走的是左翼激進基層路線，與當時走中間跨階層民主派政黨不同，一度吸引不少年輕人加入，更曾在立法會內有三名議員。2012年由社民連策動的五區公投，更可視為社民連的高峯，但之後社民連出現內部分裂，黃毓民、陳偉業另組人民力量，令社民連政治實力大削。

成員多次因社運被控

社民連創立之初，除了有名嘴黃毓民做主席，立會內更有「長毛」梁國雄及「大嚿」陳偉業兩名議員，到2008年黃毓民更當選立會議員，與梁、陳二人成為「社民連三子」，黃也在議會引入激進抗爭手段，曾向時任特首曾蔭權擲蕉，吸引不少年輕人支持。

2010年社民連與公民黨發動「五區總辭、變相公投」，成為社民連政治力量高峯年代，但因民主黨入中聯辦與北京談政改，黃倡在翌年區選追擊民主黨，與時任主席陶君行、梁國雄出現分歧，結果黃毓民、陳偉業連同逾百成員退黨成立人民力量，社民連在立會只有梁國雄一名立會議員，他到2017年被指宣誓不莊重遭DQ。

社民連成員多次因參與社會運動被控，其中吳文遠、梁國雄及陳皓桓都因未經批准集會罪名被判囚，副主席岑子杰亦在今年初，因參與民主派初選被指違反國安法，被拒保釋現被還柙中。