明愛馬鞍山中學前年11月疑有學生收藏兩包TATP爆炸品，校方報警，兩男生被控管有爆炸品罪繼續受審。控方今欲呈遞被告手機內Telegram的對話內容，惟次被告反對，認為當中提及「氯氣炸藥」和「理大」的內容一旦呈堂，損害效果會大於證據價值，可能對被告造成不公。控方最後承諾只將有關理大內容刪除，亦不會盤問相關內容。法官郭啟安裁定兩被告表證成立，首被告下午將開始自辯。

兩名被告為當時18歲的黎文光及16歲趙姓男生，二人同被控管有八分一粒豌豆大小的TATP高性能炸藥；黎另涉管有四粒豌豆大小的TATP，及一枚空包彈。

次被告趙姓男生的代表大狀今就反對Telegram對話內容呈堂陳詞，指控方未嘗傳召專家就氯氣炸藥是否存在，或性質為何等問題作供；惟法官認為對話中已談及炸藥，如果次被告不明對方意思，必然會回應反問是甚麼炸藥，但他並無提出，故認為有關字眼應予保留呈堂。

被告Telegram稱「想救理大」 辯方憂控方作不公盤問 官令剔除

至於次被告在對話中表示「我想救理大」，大狀擔心控方欲藉此指控兩被告以爆炸品製造事端，並作盤問，認為此舉會對兩被告造成不公。若次被告在法庭警告下選擇不作答問題，更可能會因而被視為有所隱瞞，對他不利。法官郭啟安對此表示關注，並表明公平審訊的必要性。

控方大律師陳文慧回應指，有關Telegram對話有日期時間對照，當時正值2019年11月的理大圍城等社會活動激烈和頻繁發生時段，惟控方並非指控兩人參與該次的非法活動，只是以此作為背景，並作推論兩人對相關炸藥有所認知。惟經法官要求，控方最終同意將對話中兩處提及「理大」的部份刪除，並承諾盤問時不涉理大。

【案件編號：DCCC343/20】

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