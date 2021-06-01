【理大圍城案】

【本報訊】警方前年11月連日圍堵理工大學內的示威者，大批市民到油尖旺上街試圖「圍魏救趙」。四男被控參與暴動及違反蒙面法等罪，其中40歲電工被告自辯稱當晚往揼骨中途在街上被捕。雖然被告昨在庭上不斷重申自己欲光顧相熟的桑拿店，惟控方仍窮追不捨，質疑他選擇偏遠按摩店，當晚沒時間睡覺。法官林偉權見狀揶揄：「可能佢（主控）未去過呢啲揼骨場地啦。」林官又謂睡眠時間因人而異，批評控方糾纏於此沒有意義。

被告電工鄭信達（40歲）自辯時供稱，當日與友人用膳後，打算往桑拿店揼骨，惟途經彌敦道橫巷時，遭突然衝入的警員以警棍毆打，警員更邊打邊罵：「死曱甴！你仆街啦！」被告及後證實右手手指被打至骨折。控方外聘大律師張建波昨盤問被告時質疑，鄭吃完消夜後，已是凌晨4時半，他翌日早上仍要上班，「搵得師傅嚟已經5點，揼完已經7點，瞓到咩你覺得？」鄭堅定指可以。

控方指被告沒時間睡 遭官反駁

控方又質疑，為何鄭要下班後先回到粉嶺住處，深夜再去油尖旺找朋友吃飯，「舟車勞頓咪仲辛苦？」鄭回應謂：「我覺得飲酒係樂趣，我唔覺得辛苦喎。」

此時控方再度指鄭沒時間睡覺，林官聞言打斷謂：「問啲有用嘅問題啦，瞓覺時間因人而異，有啲人瞓一個鐘非常精神，有啲人瞓十幾個鐘都成日攰……」控方反駁指鄭從事高空工作，林官繼續謂：「高空工作又點啫？個個都瞓18個鐘，咁嚟法庭工作嗰啲又應該瞓幾多個鐘？」

鄭早前稱曾光顧目標桑拿店約十次，控方昨問鄭為何不選較近的店，鄭解釋「嗰頭我唔熟」，亦擔心衞生問題。控方不斷追問，林官再打斷謂：「可能佢（主控）未去過呢啲揼骨場地啦⋯⋯但講食飯都會去相熟嘅餐廳啦，咪又係common sense。」

鄭又曾供稱，他在警署多次要求看醫生，但不獲理會。控方昨指，手指骨折應該很痛，「你（在警署）有冇忍唔住嗌出嚟？」鄭表示有。控方追問：「你嗌得大唔大聲？」鄭表示大聲，並指他曾向每個經過的警員提出要求。控方追問：「你咁痛，點頂？」鄭無奈回應：「咁佢都唔理我，我仲可以點啫？」控方質疑為何他獲保釋後不馬上求醫。鄭解釋，他離開時雙腳只穿着紙拖鞋，想先回家休息，「都已經頂咗兩日⋯⋯我兩日都冇休息過。」

案件押後至7月10日結案陳詞。

案件編號：DCCC376/20