前立法會議員陳淑莊與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華等人被票控去年4月在一間酒吧內違反四人限聚令，控方今結案陳詞指，即使被告真誠相信酒吧並非公眾地方，但他們不應犯險增加病毒傳播機會，不應心存僥倖「踩界」。辯方則質疑控方傳召的證人並非普通食客，有證人更於馬路上觀察並跟蹤陳淑莊，顯然動機不良，並非誠實的證人。裁判官鄭念慈將案件押後至6月18日裁決。

被告陳淑莊（49歲）及林瑞華（36歲）被票控參與受禁羣組聚集罪，涉於去年4月2日至3日在太子大南街酒吧「HANDS」犯案。酒吧持牌人陳偉才（32歲）則面對兩張傳票，首罪指他營運涉案酒吧，明知而容許群組聚集；次罪則指他容許某人進入酒吧前未量度體溫，以及容許多於四人同桌。

控方今進行結案陳詞，指陳偉才只是關注其商業利益，並非如他所述僅商討宣揚及控制疾病的資訊。況且，政府推出的酒吧禁令並不複雜，若食肆屬酒吧及餐廳混合經營模式，須停止經營酒吧的部份，但可繼續營運餐廳。

控方認為，自陳淑莊到達酒吧開始，涉案的聚會性質已經改變。林瑞華自言會積極參選立法會選舉，而他沒有選擇於網上舉行會面，反而邀請其黨友陳淑莊去涉案酒吧，顯然欲借助陳淑莊的知名度為自己的立法會選舉造勢。

辯方：目擊證人跟蹤陳淑莊 動機不良

另外，辯方堅持被告誤以為該聚會只屬於條例下豁免的範圍，而該場所在案發時不屬於公眾地方。控方指出，此屬誤解法律（mistake of law），只有法庭可以詮釋案發時涉案酒吧是否屬於公眾地方。控方又指，即使被告真誠相信酒吧並非公眾地方，但他們不應犯險增加病毒傳播機會，不應心存僥倖「踩界」。

辯方陳詞時強調，各被告當時只是商討要如何應對「限酒令」，並非造勢大會。辯方亦質疑控方傳召的「食客」是否誠實的證人；例如證人潘美美曾於馬路對面觀察陳淑莊是否已從酒吧出來，當陳上車時，潘更走上前拍攝她。另一名「顧客」則供稱於餐廳內收到潘美美電話，潘表示剛才經已報警。

辯方直指潘美美及其他「顧客」跟蹤陳淑莊的行為，顯然有不良動機，直指他們的證供是謊話。

【案件編號：KCS526408-11/20】

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