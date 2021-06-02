前年11月11日有市民發起「黎明行動」，以罷工和堵路抗爭。當日清晨警方在大埔熟食中心拘捕一班正準備吃早餐的青年，其中一名教育大學男生因涉管有彈叉、金彈珠、波子等，被拘控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今開審，證供顯示警方事後在警署靶場測試彈叉鋼珠，即使在不足兩米對開，也不易擊中目標木板，有關警員承認彈叉不易射中目標。裁判官黃國輝裁定案件表證成立，辯方下午將傳召物理專家作供。

被告黃葦納（24歲）原本被指當日在大埔綜合大樓2樓熟食中心的公眾地方，管有一把彈弓、多顆金屬彈丸及彈珠。辯方對被告藏有彈叉、鋼珠及波子等物沒有爭議，僅爭議涉案物品是否為攻擊性武器。

證人承認看不到被告堵路

高級督察袁嘉宏事發時任機動部隊小隊指揮官，他供稱當日清晨5時半抵達大埔安慈路，看見數十名穿黑衣黑褲示威者正用木板、欄杆等堵塞馬路，他與同袍驅散示威者及清理雜物。他其後依指示到大埔綜合大樓2樓熟食中心，隊員在熟食中心共截停十男三女，包括本案被告。

袁接受辯方盤問時同意，他在安慈路看不到有示威者使用彈叉，亦看不到被告在安慈路堵路，他知悉被告被截停時正準備用膳。

截停及搜出彈叉的警員23397黃焜隆供稱，他當時在熟食中心一餐廳外的一張桌子發現包括被告在內的8人，檢查被告時在他的腰包發現彈叉、42粒鋼珠、9粒玻璃波子、士巴拿、口罩、手套、帽等物品，約在早上6時以藏有攻擊性武器罪拘捕被告。

警員29696林曉炎事發時駐守機場警署情報核心小組，前年12月19日在警察總部室內靶場就本案彈叉、金屬彈珠、玻璃波子進行測試。他先量度波子，波子重5.07克，直徑15.18毫米；鋼珠則重2.07克，直徑8.25毫米。警方為測試拍片作證呈堂。

中靶凹痕不明顯 要側望才看見

從片段可見，靶場地下畫有一道白線，白線兩米外豎立一塊木板為靶。林腳貼白線而立，右手拿彈叉，向前完全伸直。他先測試鋼珠，將橡筋向後拉，惟頭兩次都射不中，第二次更「飛咗上去」，第三次終成功擊中木板，他上前用紅筆圈出凹痕。林繼而測試波子，3粒波子都擊中木板。

林接受辯方盤問時同意自己首次接觸該彈叉，亦是首次做同類測試，承認不容易擊中兩米外的目標。他測試時右手完全伸直，右手長約55厘米，與木板相距不足兩米，但左手向後約48厘米。

林又同意即使鋼珠及波子擊中木板，有關凹痕也不太明顯，尤其是波子凹痕，他需要「打斜個身先望到」，亦不清楚這實驗能否準確反映彈叉鋼珠對人造成的傷害。

事發時任職警方軍械法證科、負責槍械牌照的警司馬志鵬（譯音）負責監督有關實驗，他指實驗目的僅是證實彈叉能否發射投射物，強調自己並非能說出彈叉鋼珠會否對人體造成傷害的專家。

裁判官黃國輝裁定案件表證成立，辯方大狀指被告傾向不作供，但會傳召一名物理學教授為辯方證人，聆訊下午繼續。

【案件編號：FLCC4999/19】

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