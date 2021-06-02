六四事件32周年，警方今年繼續反對維園燭光集會後，有指六四當日身穿黑衫亦會被懷疑，行政會議成員湯家驊表示，若相約一同身穿黑衫及叫「結束一黨專政」口號，即使身處不同地方，亦可能被視為有組織及共同意圖，使用非法手段鼓吹顛覆政權，有機會觸犯《國安法》。湯又說，根據社團條例，保安局若掌握確實證據顯示有機會危害國家安全，支聯會有機會被取締。

行會成員湯家驊今早在電台節目中指，一人身穿黑衫或叫「結束一黨專政」口號未必屬違法，但可能引起懷疑與其他人有共同意圖；如有人相約穿黑衣、叫口號，便可能被視為有組織及共同意圖，以非法手段鼓吹顛覆政權，有機會違反《國安法》。湯解釋指，在限聚令下有共同目的相約做同一件事，已會被視為非法，故以犯罪行為達至同一目的，即是使用了非法手段，有機會違反《國安法》。

「夾埋去唔同地方屬策劃組織」

湯家驊續指，即使有關人士身在不同地方，亦有機會被懷疑與其他人有共同意圖，「大家夾埋你去尖沙嘴，我去銅鑼灣，但係意圖一樣，如果警方掌握到呢啲共同意圖，或者策劃組織嘅證據，你仍然有機會干犯《國安法》」。他認為市民仍可以自己方式悼念六四，但非一定要到維園、穿黑衫及叫口號，認為年輕人不應以身試法，強調市民要尊重憲制秩序和框架。

被問到既然一個人身穿黑衫不會被視作犯法，為何示威常客王婆婆早前被指「一人集會」而被捕，湯家驊表示，不知道她會否被檢控或背後的理據，強調《港區國安法》已清楚列明，以非法行為達到推翻國家政權的目的，就屬違法。

對於支聯會以「結束一黨專政」為綱領，湯家驊指根據社團條例，保安局若有確實證據證明組織危害國家安全，支聯會有機會被取締，正如過往香港民族黨亦曾被取締。

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