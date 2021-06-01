【本報訊】政府昨起推出「安心出行2.0」應用程式，市民可透過掃描紙本或電子針卡的二維碼，以供食肆、酒吧等處所核實已打針。若擔心政府程式出賣私隱，亦可截圖展示針卡，不需使用安心出行或智方便程式，亦可供相關處所查核。

根據政府「疫苗氣泡」計劃，市民須接種疫苗才可光顧D類食肆、酒吧、卡拉OK等特定處所，相關處所需掃描顧客展示的針卡二維碼核實接種紀錄。政府資訊科技總監辦公室昨表示，安心出行流動應用程式推出新功能，讓市民可選擇把疫苗接種紀錄或電子檢測紀錄儲存在流動應用程式內，方便市民展示。

衞署接14宗針後面癱個案

創新及科技局局長薛永恒昨於電台節目中表示，市民亦可使用截圖展示針卡，但認為將截圖放在手機相片庫，找圖時會較麻煩，不及用程式展示方便。他續稱，不論紙本或電子針卡或上面的二維碼，都含有個人資料，提醒市民好好保管，勿把個人針卡或二維碼傳給他人。如有人以他人針卡進入場所，屬欺詐行為，或已觸犯法例，需面對刑責。

衞生署公佈截至周日，已接種最少一劑疫苗的市民約135.9萬名。同期，衞生署共接獲約3,289宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.14%。上月17至30日期間，衞生署接獲14宗接種疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男四女，年齡介乎27至76歲，當中四宗曾接種科興新冠疫苗，10宗曾接種復必泰新冠疫苗。

政府預告倘再爆疫或要求未打針者禁足等谷針措施後，預約接種人數急升。負責疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權昨表示，前日預約數字是近期新高，亦是首次預約人數多於接種人數，希望能夠持續。雖然預約接種疫苗人數急升，惟本報昨發現全港多間社區疫苗接種中心仍有大量名額，未來21日多個時段仍可預約。