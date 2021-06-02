林鄭月娥政府落實加強真槍元件規管。政府將修訂相關規例，指明某些火器元件為《火器及彈藥條例》所指的「槍械」。相關附屬法例將於本周五（4日）刊憲，下周三（9日）將附屬法例提交立法會，作「先訂立、後審議」程序，預計法例將於今年11月1日起生效。

逾80%回應者撐更明確定義火器元件

保安局向立法會提交文件，指因應近年有疑似真槍及其元件的走私案件急增，警方亦多次檢獲真槍，故建議修訂《火器及彈藥（槍械宣布）規例》（第238D章），將指定的重要火器（即真槍）元件清晰列出為《火器及彈藥條例》（第238章）所指的「槍械」，包括槍管、槍膛、子彈輪、槍架、槍身、機匣、槍閂、槍栓等。

保安局於今年2月曾展開為期4周的公共諮詢，共接獲257份意見書回應。局方指，各有80%或以上的回應者支持法例對火器元件作出更明確的定義、同意規管擬議的重要火器元件，以及支持在立法建議生效前設立90天的寬限期。

下周三交立會 先訂立後審議

保安局指，相關附屬法例將於本周五（4日）刊憲，下周三（9日）將附屬法例提交立法會，作「先訂立、後審議」程序。局方建議，附屬法例於今年11月1日起生效，以便受影響人士在寬限期內處置有關元件或向警方申請牌照。

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