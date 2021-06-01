【本報訊】明愛馬鞍山中學前年11月疑有學生收藏兩包TATP爆炸品，校方報警，兩男生被控管有爆炸品罪昨續審。控方昨傳召爆炸品處理專家作證，指檢驗後證實涉案爆炸品屬初級起爆炸藥TATP，性質敏感兼危險，份量較少只有八分之一粒豌豆大的一包，點燃後最嚴重也是輕微燒傷；份量較多的一包燃點後則可引發爆炸，最壞會造成手指骨折，但「炸甩」手指機會微。

爆炸品處理課警司黎遨遊供稱，案發日他穿着保護衣、頭盔和面罩等裝備，進入學校地下男廁檢查案中兩包白色粉劑，證實為TATP。他將粉末放入載有火酒的採樣樽，再將餘下的微量粉末作點燃測試，粉末瞬間發閃光，並升起一呎高火光但轉瞬即逝。

難炸甩手指

黎表示，TATP屬初級起爆炸藥，是高性能爆炸品，敏感和危險，估計爆速為每秒1,000米，潛在爆炸力不容忽視。案中份量較少的一包，因只有八分之一粒豌豆大的份量，威力較小，點燃後最嚴重後果也是輕微燒傷。另一包有四粒豌豆大小份量的粉末，手持燃點後有機會造成骨裂或骨折，但炸甩手指機會甚低。

除TATP外，涉案炸藥還包括一發火藥驅動工具的「空包彈」。軍械法證專家黃金鋒表示，空包彈沒有實彈彈頭，涉案空包彈設計是用於驅動工業用的打釘工具，彈尖漆有紅色，屬大威力彈種。空包彈可用於道具槍、軍事模擬訓練用途，但仍具一定危險性，一旦當中火藥被激發燃燒膨脹，會產生高壓高熱氣體噴出，近距離可致身體受傷。

兩名被告為當時18歲的黎文光及16歲趙姓男生，二人同被控管有八分一粒豌豆大小的TATP高性能炸藥；黎另涉管有四粒豌豆大小的TATP，及一枚空包彈。案件由法官郭啟安審理。

案件編號：DCCC343/20