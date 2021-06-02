2021／22年度小一統一派位今早揭盅。傳統名校喇沙小學今早在官網公佈，本年度只接受郵寄小一入學申請，如申請人以電郵、傳真或親身遞交申請表，申請將不獲受理。不過其他學校仍接受「叩門」，當中油麻地天主教小學今早9時起一連3日接受申請，早上陸續有家長前來為子女叩門。

家住荔枝角的家長陳小姐因幼子考不到哥哥的直資小學，又只填了三個志願，不諱言態度進取，可惜派位「唔係幾好」，今早得悉結果都頗不開心，今日特地請假撲學校。她坦言油麻地天主教小學出名、升中派位好，所以嘗試叩門，亦打算叩「十間八間」，她指今年有移民潮預期好多學校都有空缺，或插班位，不過亦有報其他直資學校做多重保險。陳小姐續指，自己較想兒子入讀直資學校，因不想兒子要常常唱國歌，「小學日日唱，頂唔順喎！」

派位如「大抽獎」 報私校做後備

女兒即將升小一的杜小姐則指統一派位是「大抽獎」，故都有報不同學校包括私校做後備，油天小是區內有名學校，故試一試，今日會再叩兩三間學校，打算總共報區內5間學校。她直言第一、二志願都相當進取，因為派位是「音樂椅」遊戲甚麼也試試，擴展機會。她會讓女兒多看書和訓練面試技巧，但最終能否成功要視乎女兒當天情緒等表現。她稱如果最終沒有心儀學校會報私校，但津校優先，盼助第二個小孩入讀。

趁午膳時間來叩門的家長張小姐指兒子沒有參加派位，本身報了聖芳濟各英文小學已獲取錄，只是想再多個機會報報其他學校。她估計私校資源較彈性，但都想有機會入讀區內優秀的學校。也有家長出動外公幫子女到校交表叩門。

校長：移民潮下叩門人數或減少

油麻地天主教小學校長余佩琴透露，去年收了200幾份報名表，今年疫情沒有集體放榜，故暫時未知情況如何，家長都是陸陸續續來交表，被問移民潮下會否令學生競爭少了，令叩門人少了，她指都有可能，但開放遞表有幾天，情況有待觀察。她指面試考核不太考中英文，主要與小朋友傾偈，學校不鼓勵交證書，也不太着重小朋友攞幾多獎狀，只是家長要交也接受有限度遞交。學校本周六會舉行面試。

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