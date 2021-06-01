【本報訊】金管局昨向銀行界發通告，要求業界未來兩星期內擬定一份按部門及職能細分、預計要接種疫苗的指定相關員工名單，部門涵蓋分行、財富管理、商業銀行、經常與客戶面對面交流、資訊系統、數據中心、財資及結算部門等員工，有關員工若從未打針，6月30日前需接種第一劑疫苗。

有不願具名銀行界指，要求打針的部門接近覆蓋銀行一半人手。信件亦指，已安排但尚未接種或因醫療條件不適合接種的員工，應每兩周接受一次有效病毒檢測。金管局亦促銀行界，應跟隨政府及該局做法，給予打齊兩針員工額外假期，換言之即獲兩天接種假。

金管局發言人補充，該局昨去信銀行要求積極鼓勵與客戶經常有面對面接觸和履行重要職能的員工盡快接種疫苗。信中清楚表明金管局只要求銀行提交相關部門或職能的名稱和所屬員工數目，並沒有、也不會要求銀行提交相關員工名單。

總裁余偉文同日在《匯思》撰文指，若本港接種率繼續落後於紐約、倫敦或新加坡等主要國際金融中心，當其他中心已達群體免疫能自由出入境，「但我們卻未能做到」，香港作為國際金融中心的競爭力可能受影響。

國泰聘機師須接種

商界繼續響應打針，鷹君（041）指旗下本港酒店提供共3,000晚酒店房間及住宿餐飲的半價優惠，予已完成接種兩劑疫苗並能出示相關證明的香港居民，先到先得。上述人士於旗下本港酒店的餐廳等消費，亦可享八五折優惠。恒地（012） 主席李家誠指，員工接種疫苗可獲四天疫苗假期，每接種一劑有兩天假。

國泰（293）網站昨更新機師招聘內容，接受副機長及二副機師應徵，應徵者須取得相關飛行執照、滿足飛行時間外，亦要提供疫苗接種證書。