【本報訊】北京以「完善」為名強行修改本港選舉制度，更不斷放風想游說溫和民主派參選，但作為民主派一員的社民連，昨宣佈不會參加特首選委會及立法會選舉，批評新選舉制度變相剝奪港人的公民提名權，民主派即使進入議會亦只會淪為政治花瓶，所以堅拒參選，拒做忠誠廢物。該黨主席黃浩銘承認，拒絕參選或會引致缺乏資源被「陰乾」，但參選有違社民連初衷，又指今次決定「唔係逼大家要跟」，期望可在民主陣營引起更多討論，亦寄語港人在其他仍有民主選舉的平台要寸土必爭。

社民連昨以「奮力抵抗 直至勝利」為題，發出「回應2021年香港政治形勢變化」決議文，批評被修改選舉制度的多個弊病，包括設立資格審查委員會篩選候選人、降低直選議員比例至新低、在選委會中增設第五界別，令中央牢牢掌握特首和立法會選舉結果、直選議員要取得五大界別選委提名，變相廢除公民提名，而民主派立會候選人，需取得五大界別選委提名才能入閘，意味中共能在提名權上篩選候選人，如同在民主派內預先選出「聽話」者，再交由地區選民投票，反問：「此豈非正是我們多年前反對〈8．31人大決定〉的重大理由？」

指公民提名權被剝奪

社民連又認為，當港人的公民提名權被變相剝奪，若民主派參選，難有面目向堅持公民提名的港人交代，故社民連堅拒參與，成為首個表明不會參選的民主派政黨。社民連期望民主派同道亦拒絕與「不義選舉制度」合作，提及北京仍想部份溫和民主派充當議會花瓶，圖將民主陣營分而治之，但未來特區政府吸納的只會是忠誠廢物，即使民主派躋身其中只會是花瓶角色，又反問在大量民主派被捕入獄時，統治者拋下的豈會是橄欖枝？認為強行參選只會令民主運動又再陷爭拗。

該黨主席黃浩銘接受本報訪問時指，黨內討論時未有分歧，決議文在特別會員大會上獲一致通過，直言：「最唔妥係拎走公民提名權，如果只係直選縮細都仲可以考慮」，又指「共產黨唔會畀提名社民連」。

希望引起民主陣營討論

黃承認該黨需面對原則與現實，前者是如乞求提名等同背棄民意，「咁個黨已經變質」，但拒參選要面對沒有資源或被「陰乾」的困局，「但我哋情願保存自己想法」；又指現時不要再對議會有幻想，應嘗試從議會外尋求第二條路，強調社民連今次只提及拒絕參與立法會及選委兩場選舉，當中沒有包括區議會，認為港人仍可在區選及其他社區中的選舉戰場寸土必爭。

至於是否希望透過率先表態，在民主陣營起示範作用，他重申「唔係逼大家要跟，大家（其他政黨）各有不同」，惟希望可引起討論，「我哋就經過不斷交錯思考，擺晒理據出嚟啦」。

科技大學社會科學部副教授成名指，社民連以剝奪公民提名權為由拒絕參選，理據未必充份，「咁香港人好多嘢以前有，家陣都冇咗」，指外國的例子及歷史可見，政黨繼續透過參選發聲仍有其重要性，認為杯葛選舉爭議仍大，資源方面亦是非常實際問題，「冇可能下下靠籌錢」。對於民主派如參選或誘發不信任，他反指並非必然，「亦唔應該機械地用場選舉去決定」，認為市民現時理解紅線禁區甚大，就算當選後自我設限，選民亦不會責怪。不過，他相信社民連表態，或助長其他民主派政黨內反對參選聲音，同時強調現時雖似有明顯民意反對民主派參選，但深入討論不多，寄望社民連的決定可產生更多討論，從而令港人掌握參選與否的利弊。