近日，「躺平」一詞成了內地網絡潮語，事緣有年輕網民發了題為〈躺平即是正義〉的帖文，指自己已兩年多沒有工作，卻不介意抵受社會傳統價值觀的壓力，逍遙自在地過上「躺平」的日子。文章引起不少年輕人共鳴，「躺平」被引申成通過降低消費與生活慾望等節流方式，拒絕「奮鬥」，以逃避嚴峻的「內卷化」剝削（長工時低回報、同事間無限加班的惡性競爭等）。年輕網民對躺平的認同和討論熱度甚至驚動官方，相關帖文被刪除，《南方日報》更發表〈「躺平」可恥，哪來的正義感？〉一文予以反擊，並獲新華網轉載。顯而易見，躺平主義的冒起，觸動到中共的神經。

喉舌對躺平的指摘，離不開「只有努力奮鬥才能改變人生」的傳統思維，但喉舌不方便說出的真相是，躺平之所以能引發年輕人共鳴，因為他們已不相信憑個人奮鬥足以在社會階梯中往上爬。當大學畢業生進了大型企業也只能過上「996」生活，當外賣車手被精準大數據壓榨出每一分一秒，你能說中國的年輕人缺少奮鬥嗎？但奮鬥完之後，「996」依舊，因為這是年輕人「該有」的「追夢精神」；外賣車手十分鐘內送到餐，下次便會要求九分半內做到，因為這是「提升優化」。

年輕人不斷付出努力，卻在這個剝削制度下得不到合理回報，紅利被既得利益階層徹底收割。既然努力也改變不了命運，那努力何用？何不乾脆躺平，起碼人生更輕鬆些。而與之相對的，除了既得利益階層，自然還有他們的「後浪」，一出生起跑線即比人高了不知多少，用不着奮鬥便足以站在社會的頂層。在這樣的現實下，如何說服年輕人奮鬥可以改變人生？

對於內地那套無節制裙帶資本主義制度的牴觸，這絕非首次。去年五四青年節官方發佈的《後浪》宣傳片，原意是鼓勵年輕人奮鬥向前，片中展示的正面景象，卻只有少數可享，而與大部份年輕人的現實脫節，「後浪」也因此被揶揄成權貴後代的代名詞。比這更早的，還有平民用以自嘲的「韭菜」一詞，這次網民將他們合而為一，創造出「躺平的韭菜不好割」、「不想跪着，又不能站着，只好躺着」等口號。這些話語種類繁多，抗議目標卻十分清楚，直指當下嚴峻的貧富懸殊、階級固化、剝削勞工，以及促成這一系列問題的制度。適逢以「反對資產階級剝削農工」建黨的中共百周年，躺平主義在這時冒起，控訴着無節制權貴資本對勞工的剝削，這難道不是對中共「不忘初心」的最大諷刺？

姓資姓社都出現類同的剝削

中共官方當然意識到躺平主義對政權帶來的危險性，一者其背後之民怨就是對政權意識形態的挑戰，二者從實際角度出發，躺平的人越多，不生產、不消費、不生育、不置業，在人口老化、內需疲軟的趨勢下，只會令權貴的紅利縮水，甚至進而觸發經濟、政治問題。因此，官方必須對躺平言論進行打壓，然而單憑一句「躺平可恥」，加上虛幻的正能量雞湯，絕對無法從根本上解決問題。

對於中共黨內的毛左來說，當下的資本主義剝削問題，源起於改革開放「走資」，因此必須要回到「打土豪」的路線上，由政府出手對資本進行整肅。但是，「國進民退」不見得就能解決躺平的問題，畢竟在人民公社大鑊飯時代，另一種形式的躺平一樣存在，那時代的用語叫「欠缺生產積極性」。兩者的共通點在於，勞動者基於勞動成果被剝奪而作出消極生產的抵抗；兩者的差別在於，一個是以「國家」為名剝削勞動者，另一個則是資本的剝削，但結果依然是一樣，就是勞動成果的大部份最終落到同一幫權貴的手中。不管姓資姓社都出現類同的剝削，是中共「兩個30年」最弔詭的現象之一。

要真正解決這問題，說來倒也簡單，讓勞動者能合理地分享勞動成果，讓資本不能無節制地剝削工人的時間、勞力，讓個人可憑奮鬥在社會階梯攀升，躺平則不再具有吸引力。然而這些要在一黨專政的中國落實則十分困難，畢竟中共集大權於一手，要其自我節制、向民眾讓利，本身就與專權有着根本的矛盾。較完善的勞工保障和較平衡的勞資關係大多出現於民主社會，這是其限權的體制設計所致。只要確保努力就能合理地分享成果，不管是偏右的英國還是左傾的北歐福利國家，躺平一樣不會是民眾的主流選擇。

林海

傳媒工作者