網民前年11月發起「八區遊行」，荃灣區有示威者以雜物堵路。有職訓局學生遇警截查被搜出打火槍及士巴拿等物品，且未能向警員出示身份證。案件經審訊後學生被裁定管有物品意圖損壞財產及未能出示身份證明文件兩罪罪成。裁判官香淑嫻今判刑時指，雖然被告年紀尚輕，但案件性質嚴重，判刑要對被告有所懲罰及阻嚇性，遂按報告建議判被告入勞教中心，服刑完畢後仍要接受懲教署一年監管。

判刑前，辯方呈遞數封由被告馮天成（18歲）家人撰寫的求情信。被告祖父於信中透露，被告對資訊科技知識有濃厚興趣，希望法官輕判，讓被告盡快繼續學業。祖父指被告受他人影響犯案，低估了法律後果。被告父親則形容被告樂於助人，雖然讀書成績一般，但已在今次事件得到教訓，望他能盡快服刑完畢，繼續學位課程。

被告的叔父和姑姐在信中透露，被告因父母離異，故搬到祖父母家居住。被告疼愛祖父母，亦對他們照顧有加。被告還柙前正就讀青年學院二年級，透過學徒計劃成為一名冷氣技工，每月都會將一萬元收入，分一半給祖父母作生活費及零用錢。他還柙期間最記掛的亦是祖父母的健康。被告的姑姐並指被告為人單純，因受朋輩影響才犯下本案。

曾辯解拿錯他人款式相似背囊

辯方續指，被告今次受網絡影響而做出愚蠢行為，已有真誠悔意。被告管有的工具大多屬防護性質，不是用作破壞，亦無證據顯示他曾使用過該些工具。

香官早前為被告索取背景、勞教中心、更生中心及教導所報告，辯方今引述報告指，被告適合判處勞教中心，惟被告本身患有哮喘，即使勉強通過體能測試，仍對勞教工作感到辛苦，故希望獲判入更生中心。

香官考慮辯方求情及報告後，認為本案首項控罪性質及情節嚴重，雖然被告現年18歲、年紀尚小，但判刑亦要對其有所懲罰及有阻嚇性。因此，香官接納報告建議，將被告判入勞教中心，希望藉中心的嚴格紀律和勞動工作，在短時間內為被告帶來衝擊，警醒他勿再犯事，提高其守法意識。被告服刑完畢後，亦要接受懲教署為期一年的監管。

至於未能出示身份證明文件，香官判被告罰款500元。

被告早前自辯時，曾聲稱當日在天橋駐足觀看示威，將背囊放在腳邊，惟其後警方不斷推進，他離開時誤取另一個款式十分相似的背囊，背囊內物品不屬於他。他另指遇警截查時，曾向警察表明該背囊並不屬他，但因現場環境嘈吵，不知道該警察是否聽到。香官裁決時全盤否定被告的辯解，直指被告帶同涉案物品及一應俱全的防護裝備，是立心作出破壞及長時間對抗警方，意圖及居心昭然若揭。

控罪指被告於2019年11月10日在荃灣大河道地皇廣場外天橋，管有打火槍、士巴拿、面罩巾、護目鏡、 防毒面具等物品，以及未能出示身份證。

【案件編號：WKCC3716/20】

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