【香港民研】

【本報訊】今年是六四32周年，香港民意研究所公佈六四周年調查，47%受訪者支持平反六四，是2003年5月以來新低；支聯會最新評分為45.5分，28%受訪者認為要解散。支聯會秘書蔡耀昌認為，數據雖然下跌，但港人對六四事件整體看法無逆轉，不過必須承認市民短時間內會有無力感，他認為在低潮中更應冷靜，不要自亂陣腳。

2003年以來新低

香港民研成功訪問1,004名香港居民。47%受訪者支持平反六四，較去年的59%下跌13個百分點，是2003年5月以來新低；不支持平反六四比率達為28%，較去年上升5個百分點。支聯會最新評分為45.5分，28%受訪市民認為應解散支聯會，是1993年有紀錄以來新高；38%人表示不應該，是1998年以來新低。

對於當年中國政府做法，54%受訪者認為中國政府處理錯誤，是2002年以來新低；19%人認為中國政府處理正確，較去年上升4個百分點；認為北京學生做法正確的有42%，較去年挫11個百分點；認為北京學生做法錯誤的則微升兩個百分點至22%。展望中國人權狀況，34%受訪者認為中國現時人權狀況較1989年惡劣，33%受訪者估計三年後中國人權狀況會比現時惡劣。

支聯會秘書蔡耀昌認為，市民對六四事件整體看法無逆轉，但承認短期內市民會有無力感，低潮時更需冷靜思考日後方向。他又認為民調數據未必是市民看法，市民或對社會狀況感到壓力，因此支聯會要給予市民信心，展示「企得穩、負責任做事」態度，強調市民可悼念六四，六四紀念館亦已重開。

對於中共喉舌及建制派指「結束一黨專政」綱領違國安法，蔡指支聯會正面對打壓，只能步步為營，認為在官方未有行動前不應作任何行動，亦難以猜測政府有何行動，但強調支聯會堅守基本信念，日後定能重返維園悼念六四。

民研副行政總裁鍾劍華認為，數據沒持續下降趨勢，六四事件是非對錯在港人心中仍是十分清楚，亦相信受訪者是肯定支聯會。