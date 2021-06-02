理大繼前年民主牆風波後，再次出手遮蓋牆上的內容。有學生會成員發現，理大今（2日）以黑色紙張遮蓋民主牆上「平反六四」標語及圖片等。學生會不滿校方侵犯言論自由，形容做法極不恰當。

學生會外務副會長：校方職員欲拆去文宣

據了解，理大學生會會長早前曾收到校方來電，通知他若牆上文宣「敏感」或「可能違法」，則有機會以黑紙遮蓋。有學生會成員今午發現，民主牆上「平反六四」標語、圖片，及前特首梁振英1989年6月6日登報作出的三點聲明：「深切哀悼所有壯烈成仁的北京愛國同胞」、「強烈譴責中共當權者血腥屠殺中國人民」、「向文匯報全體員工致崇高敬意」，均被以黑紙遮蓋。

有學生會成員不滿並自行撕走黑紙。學生會外務副會長張心怡表示，有校方職員其後前來欲拆去有關文宣，雙方擾攘後職員離去。張稱校方侵犯言論自由，而該處由學生會管理，校方擅自遮蓋內容是妨礙該會運作，形容校方做法極不恰當。

校方曾遮民主墻言論 學生圍高層終被罰停學

2018年理大曾發生民主墻爭議，時任學生會代表不滿校方遮蓋民主墻上的港獨言論，到大學辦公室要求交待並阻止兩名學校高層離開。學生紀律委員會其後對涉事學生展開聆訊，最終前學生會幹事會會長林穎恒被勒令即時停學一年，碩士生何俊謙被勒令退學。

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