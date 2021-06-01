整個小一統一派位階段，待派位結果公佈後，便正式進入俗稱「叩門」取錄候補生階段，亦是官津學校唯一有主導權收生。

《蘋果》計算全港50間熱門小學可動用的浮動位：根據《小學概覽》的班級編制，估計來年小一班數，以及按每校開班線計算候補學位上限；惟各校可按校情，動用全校學生留級位（不超過校內學生總人數的3％）於叩門位，因此，叩門位亦各有差異。

現時每間學校候補空缺，乃每班可動用的浮動位（buffer），按開班線：即「小班」25人可收至27；「大班」30人則可收至33人為每班人數上限。有關上限包括為小一留班位；校方可在叩門階段動用這些學位，一併取錄候補生。

以葵青區65校網的佛教林金殿紀念小學為例，「大班」可每班盡收至33人，即浮動位共15個，再加上該校有留班位4個，即候補位共19個；然而該校只取錄5至8個叩門生。而油尖旺31校網熱門學校油蔴地天主教小學（海泓道），共5班「大班」，即浮動位有15個，加上留班位5個，令叩門位增加至20個。

記者 羅惠儀

50間熱門小學候補學位一覽

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