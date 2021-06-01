【本報訊】過去多年曾為民陣及支聯會多個遊行駕駛領頭車的北區前區議員、民主黨創黨成員岑永根昨在本報刊登聲明，指將跟隨多名區議員的決定，正式退出支聯會，不會再參與相關工作。他向本報解釋，基於國安法下的法律風險，日前已向支聯會提出退會，對決定感無奈難過。

「睇到打壓係好犀利」

岑永根說即使早前支聯會屢次被左報狙擊違法，他仍希望保留「岑永根社區服務處」的會員身份。惟其後支聯會原定舉辦的悼念六四集會及遊行全被警方反對，「睇到打壓係好犀利，我以前幫咁多遊行揸過帶頭車，屋企人都好擔心我被政治檢控，紅色嘅界咁唔清楚我自己都會驚」，最終決定退會。但他強調平反六四決心不滅，今年會在網上或教堂悼念六四，「上街我真係唔夠膽，惟有係做其他形式繼續悼念」。

翻查資料，近月多個會員團體宣佈退出支聯會，包括沙田區議會主席程張迎、元朗區議會副主席麥業成等至少八名區議員。岑永根在聲明中提到，屯門區議員何杏梅和沙田區議員衞慶祥亦已退出支聯會，惟二人未曾公佈決定。衞昨向本報透露早前要求退會，又指是因為其議辦並非活躍參與支聯會工作而退出，與政治因素無關，何杏梅未有回覆本報查詢。

日前表明已退出支聯會的元朗區議會副主席麥業成指，過往不少區議員包括他會協助支聯會籌備街站或宣傳六四集會，「唔係冇嘢幫手嘅」。

麥業成相信部份區議員與他類似，因為恐懼政治打壓提早退會，「𠵱家紅線劃到咁闊嘅時候，支聯會成員嘅身份隨時俾政府話你違反宣誓條例跟住DQ，大家都驚嘛」。