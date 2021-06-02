前年7.21元朗恐襲的標誌人物、時任八鄉分區指揮官李漢民獲升職。最新一期警隊官方刊物《警聲》報道，警務處處長鄧炳強上月25日向39名人員頒發晉升函件，獲晉升為警司的人員包括前年7.21當日擔任八鄉分區指揮官的李漢民、前年男子梁凌杰墮樓當日有參與游說行動的時任警方談判組隊長賈錦琳，以及2014年反對新界東北發展示威中被質疑假扮示威者、前年指控方仲賢購入「雷射槍」的周學賢等。

警內部早流傳晉升消息

最新一期警隊官方刊物《警聲》指，警務處處長鄧炳強於上月25日向39名人員頒發晉升函件，包括前年7.21「元朗恐襲」期間擔任八鄉分區指揮官、屬總督察職級的李漢民，獲升為警司。

李漢民前年7.21元朗恐襲當晚，被現場記者詢問警方何時到達事發現場時曾稱：「我睇唔到錶呀。」又向記者指：「你咁樣係唔會令我驚㗎！」，從而引起爭議。監警會在專題報告中曾指，李當晚說法是迴避記者問及快速應變部隊人員為何遲到的問題，建議警隊管理層應加強高級警務人員應對傳媒的培訓。

李漢民於去年5月被《蘋果》揭發，其持有的元朗采茵軒地下單位有3個疑似玻璃屋僭建物。李漢民於事件曝光後派工人拆除玻璃屋，惟《蘋果》於去年底發現，李在單位後花園仍「偷雞」保留50呎玻璃屋。

李漢民獲晉升以至調任消息早在上月已於警隊內部流傳。《蘋果》上月曾向警方查詢李漢民調任安排傳聞，警方曾指八鄉分區指揮官仍為李漢民。而在政府電話簿上，「八鄉分區指揮官」的姓名現仍顯示為「-」符號，惟警方今回覆查詢時，未再提及李是否仍擔任八鄉分區指揮官，僅指就警隊內部的人事變動，警方不作評論。

曾以「雷射槍」形容觀星筆 周學賢晉升警司

另有30多人同獲晉升為警司，包括周學賢、賈錦琳、倪采欣等。其中周學賢於前年擔任有組織罪案及三合會調查科總督察期間，主責時任浸大學生會會長方仲賢被搜出觀星筆案件。周見面傳媒時以「雷射槍」形容觀星筆，稱方仲賢涉干犯管有攻擊性武器罪。而2014年反對新界東北發展示威衝突中，身穿便衣的周學賢亦被質疑假扮示威者混入人群中，遭推倒後方高舉委任證。

賈錦琳於反修例運動期間亦擔任有組織罪案及三合會調查科總督察，兼任談判小隊隊長。前年6月男子梁凌杰墮樓當日，賈錦琳亦有參與游說行動，上月亦曾出席梁凌杰的死因研訊。

同獲升警司的倪采欣，去年任中區警民關係主任期間，曾身穿便服現身中西區區議會交通及運輸委員會會議，但拒絕應區議員要求出示委任證，聲稱是要「捍衞香港警察尊嚴」，區議員甘乃威隨即揶揄：「唔係行使警權，難道做緊義工？」

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