美國去年宣佈本港出口美國的產品不得使用「香港製造」標籤，港府因此要求世貿審理。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，港府會透過世貿作平台解決此問題。他批評美國並非負責任的成員，美國現時會阻撓爭端解決機制中的上訴機制，「輸打贏要」。他強調世貿各成員地位平等，「唔係一個國家說了算」。

邱騰華於立法會回應口頭質詢時表示，香港以單獨關稅地區名義參與世貿，享有與其他成員相同的經貿地位，不能被其他地區單方面撤銷。他直指美國不合理地歧視本港產品，此舉違反世貿協定，港府已於上周五（5月28日）向世貿委員會提交書面陳述。

直斥美國阻撓上訴「輸打贏要」

邱指，美國「上一屆政府」採取的多項貿易政策以美國本身利益為先，而罔顧國際貿易規矩，港府多次於國際場合重申立場，又自詡本港為「全球最開放、貿易最自由」的地方。他稱，除了透過世貿機制處理美國的不公平對待外，本港亦會聯同其他國家，反對此貿易主義抬頭。

邱表明，香港作為較小的經濟體，面對橫蠻無理的國家時「單打獨鬥」或會有困難，因此需利用世貿的爭端解決機制，過程中聽取雙方理據作出裁決，當中亦設上訴機制。他直斥美國阻撓上訴之舉，質疑美國「輸打贏要」，亦批評美國「唔係一個好負責任嘅成員」，更強調世貿各成員都擁有平等地位，香港所享有的經貿地位亦跟其他世貿成員一樣。

對於立法會議員何君堯指若美國拒絕接受裁決，港府會否有反制措施，邱稱，世貿成員國須互相尊重，世貿的爭端裁決設上訴機制，成員須遵從結果，美國亦曾在過往爭端中各有輸贏。

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