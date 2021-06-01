【本報訊】駐守機場客運大樓報案中心警員涉監守自盜，將一個由市民拾獲、內有逾5萬元現金的失物LV銀包，藏於報案中心茶水間的雪櫃底。物主去認領時發現警署沒記錄，男警一度向同袍否認曾處理失物銀包，在追問下才承認，同袍終在雪櫃底尋回涉案銀包。男警否認盜竊罪受審，路不拾遺的空姐供稱，她將銀包交到警署報案室，當日被告不點算金額，兼稱「無人認領你都唔可以拎到啲錢」，她坦言感到奇怪及不合理。

被告馮奕鈞（28歲）被控2019年2月13日於香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7,000元的銀包，內有現金56,090元、香港身份證、回鄉證、駕駛執照、多張銀行提款卡及信用卡、八達通及一些個人卡片等的陳振宇財產。

稱「冇人認領都拎唔到錢」

曾任職空姐的證人楊麗妍稱，案發當晚她與丈夫及女兒從墨爾本返港，並在一架手推行李車上發現一個銀包，她據卡片資料嘗試聯絡物主但不成功，故將銀包交到報案中心。由於銀包內有不少現金，據她曾處理同類事情經驗，知道需由第三者點算金額，貴重物品應到警署報失處理較為合適，而非機場失物認領處。她到報案室後向一名戴眼鏡的軍裝警員報告事件，警員打開銀包望過後，於一張白紙登記楊的姓名、身份證號碼及手提電話。

楊稱該警員說「呢個銀包有身份證㗎喎，就算三個月之後冇人認領，你都唔可以拎到啲錢同個銀包」。楊對警員說法感奇怪，當時警員更沒打算查看銀包，以她認知警員不點算金額做法不合理，故她要求警員數錢。

警員拿出一叠紙幣數，稱：「嗱，我當呢度有十張一千蚊紙。」他並用此來量度其他銀紙，共5叠，但沒翻開銀紙數。除了1,000元，再有一疊500元和20元散紙，「佢都係用手指掃一掃」，但沒逐張數，亦沒做記錄。由於已深夜，她又帶着小朋友，故問警員可否離開，警員說「走得喇」。回家途中她再收到警方電話問她有否將銀包交警署。楊在認人程序沒認出被告是當日接待她旳警員。

物主指警署沒紀錄

物主陳振宇則供稱遺失銀包後有人聯絡他稱已將銀包交到報案室，他當晚遂到報案中心欲認領失物，但當值警員卻稱找不到紀錄。至翌晨1時多，他才被告知「個銀包搵返」。

物主報案後，警方終在報案中心茶水間的雪櫃底正中央找回涉案銀包，控方指銀包是遭被告放在雪櫃底。案發時被告是唯一駐守機場報案中心的警員，按照規定，警員接到報失個案，應在電腦系統及流水簿中作出記錄。

案件編號：STCC1101/20