新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日（1日）公佈，即日起只公佈與疫苗接種有潛在關聯的死亡個案，被質疑是為谷針而淡化死亡個案。港大微生物學系講座教授袁國勇今日表示，「應該一定要公佈，點解唔公佈」，最重要是同時公佈沒有接種疫苗後死亡數據，以免市民有錯覺以為所有死亡個案由疫苗引致。他認為，政府現應開始公佈有關12至15歲青少年平日死亡數據，顯示與疫苗無關，以免日後為青少年接種疫苗時，家長會有誤解。

特首林鄭月娥今早出席立法會質詢時表示，袁國勇近日數次發言及於政府會議中，也向她表示若要解決市民的疫苗猶疑，表達方法非常重要，要更高調公佈每日因病或其他原因死亡數據，以免令市民有錯覺，「唔係話袁教授一句說話，就令委員會有表達上改變」，但相信新做法會令市民更好地掌握資訊，減少不必要誤會。

不過袁國勇今日調查有關35歲男警個案後，被問到委員會決定不公佈與疫苗接種沒有潛在關聯的死亡個案時表示，「唔係話唔公佈，唔係咁」、「應該一定要公佈，點解唔公佈」，最重要是同時公佈沒有接種疫苗的死亡數據，以免市民有錯覺以為死亡個案一定與疫苗有關，「點做冇問題，最重要有其他數字，唔打針有咩事發生，加埋呢個數值唔會有錯覺」。之前接種疫苗後死亡的個案，經解剖顯示死者本身有嚴重心血管病等，與疫苗無關。

青少年開始打針後死亡 令市民易歸咎疫苗

他指，青少年也可能因患急性心肌炎或腦炎死亡，與疫苗無關，現時政府應開始闡述有關數據，改變家長對疫苗副作用的誤解，否則當開始為青少年接種疫苗後發生死亡個案，市民容易歸咎於疫苗，令接種計劃受嚴重挫敗。

他認為家長應讓青少年接種疫苗，「如果個細路仔係可以接種一向兒童需要嘅疫苗，點解唔打得新冠疫苗呢？無咁樣的道理。佢打得德國麻疹﹑麻疹和流行性腮腺炎疫苗，點解唔打得新冠疫苗？」。他指，若青少年一向健康良好，接種疫苗前不需特別做身體檢查，但若其長期病患未受控、有發燒或對疫苗成份有敏感，便不應接種。

相信政府會考慮內地不計算無症狀感染者

對於廣州疫情嚴重，本港是否應暫停回港易，袁國勇表示，風險一直存在，最重要有措施在防止病毒入境及市民往返內地之間取得平衡，他相信政府會考慮港大醫學院院長梁卓偉的意見，評估風險時考慮內地不將無症狀感染者列為確診個案。

對於澳門認為本港早前有變種病毒個案走入社區，不認為本港已清零40日，袁國勇表示，香港能做到的是公開所有資料，保持透明度，「你點處理係你嘅事」。他指，相關個案病毒量低，入院後已有抗體，屬復陽個案，他重申本港已清零40日。

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