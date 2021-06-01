疫情持續帶來生活模式大轉變，隨時引發健康危機。心臟科醫生表示，市民減少外出、缺乏運動、多吃外賣及不停學整新菜式，加上心理壓力大，通通都可致血壓飆升，或病情控制轉差。呼籲市民在抗疫新常態下，莫忽視血壓管理，宜定期量度及監察血壓水平，日常要保持低鈉飲食。

疫下血壓易失控

心臟科專科醫生董光達表示，過去一段時間都有不少病人因高血壓問題轉差而求醫，尤其在疫情比較緊張的日子，因怕外出會中招，而沒有依期覆診，自行買藥服用，直至血壓持續飆升及擔心出事才求醫。病情控制差的原因眾多，例如減少外出、少做運動，令整體活動量大減，已知運動有助控制血壓水平；留家抗疫期間，亦有不少人多叫了外賣食物、在家打邊爐，或跟網上食譜學整新菜式，當中可能會使用較多高鈉的調味料、醬汁醬料，導致鈉攝取增加。另外，肥胖都是引起高血壓其中一個因素，臨床上不少病人因普遍食得多、郁動少，令體重明顯上升，例如一年內增加了5至10磅。

心理壓力、情緒緊張也會影響血壓水平，特別是疫情嚴峻期間，難以與親人朋友見面、又害怕自己會中招。每次出街都要小心翼翼、前前後後又要有很多準備，都使人面對很大壓力。最近有些病人便就要否接種疫苗的問題，而苦惱及感到壓力。

年齡越大 患高血壓機率越高

不少人患高血壓但不自知，衞生防護中心刊物《非傳染病直擊》指出，衞生署2014/15年度的人口健康調查發現有14.6%的15至84歲受訪者（非住院）表示，經醫生診斷患有高血壓。該調查同時發現另有13.2%受訪人士，過往未有被診斷出患高血壓，但透過調查提供的身體檢查後發現罹患高血壓。署方按此計算，港人整體的高血壓患病率為27.7%（男性30.1%、女性25.5%）。年齡越大、患病率越高，以65至84歲的年齡群組為例，高血壓患病率達64.8%。另外，政府統計處的全港住戶統計調查都發現，15歲或以上非住院人士，透過西醫診斷患上高血壓的比率，由2009/10年度的10%，增至2018/19年度14.5%。

全球估計有11.3億人患高血壓，在2019年，全球疾病負擔研究指出高血壓奪走了全球1,080萬人的性命。另外，面對COVID-19疫情威脅，多地不同研究顯示，高血壓患者一旦中招，出現嚴重病情的風險，為沒有高血壓的人約2至3倍；前者的有關死亡相應風險更高達3.5倍。醫學界推斷該病毒可破壞血壓的調節機制，導致出現高血壓的嚴重後果，包括多重器官功能障礙。同時，COVID-19病毒也可誘發炎症，造成心肌損傷。

醫生建議市民常監察血壓水平變化

董指，高血壓屬隱形殺手，部份病人血壓高時未有症狀，但有些人會出現頭痛、頭暈及容易攰等情況。礙於症狀不明顯，故容易被忽略，過往都曾接獲有病人出現了併發症，如視網膜病變、慢性腎病、心臟病，甚至心衰竭，才得悉自己的高血壓病情很差。

市民應定期量度血壓，如發現收縮壓（即上壓）持續處於130 mmHg（毫米水銀柱）或以上，又或舒張壓（即下壓）持續處於80 mmHg或以上，便屬於高血壓，應盡快求醫，接受適當建議及治療。如上壓介乎120至129則屬於偏高的血壓，都要加密監察，了解有關水平變化。高血壓患者應依期覆診及按時服藥，每日量度血壓，或每星期至少量度1至2次。在覆診前數日，最好每日都量血壓，讓醫生了解血壓水平變化，有助評估要否轉藥或改變劑量。

【預防及控制高血壓貼士】

●控制體重及腰圍，體重指標（BMI）應保持介乎18.5至22.9之間；男士腰圍要在90厘米（約35.5吋）以下，女士腰圍要在80厘米（約31.5吋）以下

●減少從飲食中攝取鹽份，成人每日應攝入少於5克鹽（約1茶匙）

●每日吃最少5份蔬果，控制脂肪及糖份攝取

●多做體能活動，每星期宜做至少150至300分鐘中等強度的帶氧體能活動

●避免飲酒和吸煙

資料來源：綜合衞生署及心臟科專科醫生董光達

【少鹽飲食秘訣】

●減少使用鹽、豉油及蠔油，採用薑、蔥、蒜或香草作調味，可用水果調味如檸檬、菠蘿；或以新鮮番茄取代番茄醬、用新鮮辣椒代替辣椒醬

●烹調粉麵時，減少調味包的份量

●選購粉麵時，留意其鈉含量，可選購無鹽或低鹽款式如無鹽烏冬

●外出吃碟頭飯宜少醬汁，或醬汁另上

●外出吃粉麵，避免飲湯底；避免飲例湯；打邊爐用清湯底，如皮蛋芫荽湯

資料來源：綜合網上資料

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