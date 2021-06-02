市民前年11月中一連五日進行三罷及堵路，其間有疑似便衣警在銅鑼灣金百利商場遭多人拳打腳踢，事後一名青年及酒吧侍應被拘控，兩人今在區域法院承認暴動罪及傷人罪。案情透露事主實為學生，更是被告侍應的中學師兄，事主當日因好奇在場觀察，示威者發現他背囊內有印有警察記認的水樽和頸繩，誤當他是便衣警。法官練錦鴻將兩人還柙候判。

兩被告為學生王家俊（23歲）及酒吧侍應李樂恆（21歲）被控一項暴動及一項傷人罪，控罪指他們於2019年11月13日，在銅鑼灣東角道金百利地下，與其他身份不詳人士參與暴動，並非法及惡意傷害事主X。李原另被控一項非法禁錮罪，今留於法庭存檔，控方不予起訴。

事主為被告中學師兄

案情指2019年11月12日晚上，大批示威者在銅鑼灣崇光百貨外聚集，21歲男學生X出於好奇，在路邊觀察情況，看見示威者掘磚、堵路及縱火。X決定離開現場回家，惟被大批人尾隨，大部份人戴口罩。X在金百利廣場外碰見次被告，他們二人曾就讀同一中學，X是次被告的師兄。

包括次被告在內的約30人包圍X，不斷用粗言穢語辱罵X，又不容許他離開，要求親自查看他的背囊。次被告同時不斷遊說X打開背囊，向人群展示裏面的物品。

人群其後搶走X的背囊，發現內有印上警察機動部隊標誌的水樽，以及印有「Hong Kong Police」的頸繩，便開始對X拳打腳踢，令他不支倒地，有人打開雨傘遮掩。次被告初時在人群外圍觀察，其後加入襲擊，其間嘗試拉開一名用身體保護X的男子，不斷對X拳打腳踢。襲擊持續了2至3分鐘。

首被告在首輪襲擊後加入人群，用腳踢X及用手打他後腦，其後躍起用右手肘挫向X，及用下半身大力襲擊X；次被告亦繼續對X拳打腳踢。兩被告最後與其他人逃去，警員抵達現場，X發現遺失手機及個人證件。控方在庭上播放記錄事發經過的閉路電視及新聞片段。

首被告感後悔「短短幾分鐘做錯事，就終身抱憾」

辯方求情時透露，兩被告現時均無業，首被告早前已於香港專業教業學院畢業。辯方讀出首被告自撰的道歉信，表示不期望得到原諒，但仍希望真誠向X道歉，祝願他早日康復，回復正常生活。辯方亦強調，首被告在事件尾聲才到場，只是在「短短幾分鐘做錯事，就終身抱憾」，希望法庭輕判。

至於次被告，辯方引述X的證供指，被告曾向人群表示「佢係我早兩年讀書嘅師兄」，惟不獲人群相信，要求X將背囊交出。辯方解釋，被告原本欲為X解圍，但並不成功，其後遭現場人士挑釁指「你被呢個人點咗」，便失去自控能力，衝動加入襲擊。辯方希望法庭接納次被告有真誠悔意。

法官練錦鴻先索取背景及心理專家報告，押後案件至6月23日判刑，其間被告須還柙。

【案件編號：DCCC508/20】

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