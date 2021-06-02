政府近日積極「谷針」，以各種誘因鼓勵市民接種疫苗，同時以打針為前提下放寬社交距離措施及食肆限制，包括D類食肆，如同枱有三分之二家人已接種疫苗，可帶同未接種疫苗的小童及長者等家人用膳，每枱限座增至12人，食肆營業時間亦可以延長。

食物及衞生局局長陳肇始今早接受電台節目訪問時，承認現時D類食肆較少，但她理解很多食肆支持有關措施，隨着員工陸續接種疫苗，D類食肆亦會增加。她希望市民盡快接種疫苗，並指目前有充足疫苗，為更好控制下一波疫情，「希望大家都要擁抱呢個做法」

黃家和：D類食肆經營模式有一定難度

餐飲聯業協會會長黃家和在同一節目表示，D類食肆要求所有員工皆接種兩劑疫苗，經營模式有一定難度，故目前近乎無D類食肆，目前只有約500間C類食肆（即顧客毋須打疫苗）；反觀D類食肆人數上限較C類大，故容許宴會等大型活動，有較大接種誘因。黃相信政府「快打疫苗」運動有助鼓勵市民接種疫苗，有較多食肆能轉為以D類模式經營，期望情況於一至兩星期後有所改善。

他指現今大部份食肆仍維持B類模式（即員工及顧客均毋須打針）。為改善餐飲業之嚴峻狀況，他倡議政府放寬B類及C類食肆之人數上限及營業時間，提供較大接種誘因。

料父親節生意額較去年低

黃表示，若出現第五波疫情，不希望出現過往嚴苛的措施，令餐飲業再次經歷嚴峻情況，故仍希望市民能踴躍接種疫苗，使食肆限制得以放寬。黃亦考慮到市民聚餐模式有變，如外賣使用率逆市上升，堂食人數減少， 市民亦已習慣4人一枱進餐等，相信社會氛圍在「快打疫苗」運動下方可得到改善。他說有見近日接種科興疫苗人數有所增加，盼該趨勢能有效鼓勵市民打針。

父親節將至，鑑於去年政府於父親節放寬各種限制，導致報復式消費後，疫情反彈。黃相信本年市民戒備有所提高，故不擔心同樣情況發生。他亦預料當日生意額只及去年八成，約3.2億元。

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