訂立《國安法》、「完善」選制後，建制派密謀規管所謂的「假新聞」。民建聯葛珮帆今日在特首質詢時間提問，指「爆眼少女」是「黑暴力量」策劃「假新聞、真煽動」，要求當局盡快立法打擊，又不滿「呢個冇爆眼嘅爆眼女，竟然可以申請法援」。特首林鄭月娥表示法援制度並非盡善盡美，亦可以重新檢視。

早前有傳媒大篇幅報道質疑「爆眼少女」沒有「爆眼」，葛珮帆今日向林鄭質詢，指社會已清楚「新屋嶺冇性侵、8.31太子站冇死人、爆眼女冇爆眼」，認為這些「假新聞」旨在煽動仇警反政府，嚴重威脅香港社會安寧穩定，要求當局盡快法打擊。葛又乘勢指「冇爆眼嘅爆眼女」可申請法援，提出司法覆核挑戰警方，反映法援制度出現問題。

林鄭回應時強烈譴責有人不滿法庭裁決而起底、恐嚇、詆毀，認為這是不能接受，繼而希望市民留意法庭就社會暴亂判決時展示的事實、真相及法官判辭。林鄭續指，「唔係話今日法援制度盡善盡美」，不過法援是香港法治優勢之一，也是需要保留的核心價值，而任何制度都要與時並進，因此有需要定期檢視，而有關法援的行政安排、分配案件、選取律師等細節，政務司司長會跟進處理。

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