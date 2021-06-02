前民主黨黨員陶君行上周在網台指控身兼支聯會常委的民主黨前立法會議員張文光，指張曾向支聯會副主席何俊仁提出解散支聯會，原因是希望保護支聯會成員。民主黨前主席劉慧卿今早引述何俊仁律的師指，何俊仁希望向外澄清，張並沒有建議解散支聯會，該次對話只是討論支聯會在目前政治環境下的未來，解散支聯會是可能性之一，但沒有結論。

陶君行在網台指，張文光曾向何俊仁提出解散支聯會，又指收到訊息指張文光不斷在黨內游說黨員參選來屆立法會，質疑張是為中共分化民主黨，充當「中共代理人」。本報當晚曾向張文光查詢事件，但至今未獲回覆。張文光上周五回覆《眾新聞》時則表示，「我從沒說過解散支聯會」，又指對民主黨參選還未有想法。

民主黨前主席劉慧卿今早在facebook發文，指何俊仁的律師昨天到荔枝角收押所探望何期間，何向律師表示，希望她可以代發聲明，澄清張文光向他建議解散支聯會的傳聞。

稱純粹私人談話無結論

何俊仁聲明中證實，不久前曾和張文光討論支聯會在目前政治環境下的未來，而該次純粹是二人私人談話，沒有打算向外公開。何俊仁又指，過程中兩人談了多個支聯會未來可能的發展和去向選項，討論提及到其中的一個最終可能性，是解散支聯會。

對於近日陶君行向外界指張文光與何俊仁見面時「建議解散支聯會」，何俊仁強調「事實並非如此」，指「解散支聯會」只是兩人談話中提及的多個可能性之一，而兩人的談話亦沒有最終結論。他又指，張文光並沒有如傳聞中建議解散支聯會，稱希望提供以上資料以正視聽。

民主黨主席羅健熙上周四接受《蘋果》查詢時表示，一直有與張文光保持接觸，不覺得張的立場與以往有很大分別，亦不覺得張有積極游說黨友參選，亦無聽過張建議解散支聯會。他又指，該黨是否繼續參選，是一個重要政治判斷和決定，需要充足時間討論，「佢哋（陶君行和劉細良）當然有一啲佢哋嘅演繹，但我覺得我作為黨主席，係要畀黨友有足充時間，詳細去討論呢件事，喺呢個時候去作任何指控，我覺得係完全唔需要。」

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