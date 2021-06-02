本港疫苗接種率抵續低迷，港府日前宣佈推出「全城起動 快打疫苗」運動，向打針公務員提供一天「疫苗假期」。計劃推出後，多個公營及政府機構紛紛宣佈跟隨。其中生產力局除了向員工提供針假外，同時亦加碼推出「關愛家人疫苗假期」，以鼓勵員工陪伴家人接種疫苗；平等機會委員會今日（2日）亦發稿宣佈響應運動。

生產力局宣佈，除了向打針員工提供一天疫苗假期或補假外，同時亦於6月1日至8月31日期間，推出「關愛家人疫苗假期」，供已接種疫苗的員工，可於最多兩名直系家屬接種疫苗當天，申請半日有薪假期，以作陪伴及支持。生產力局指，鼓勵其他機構推出類似措施，以進一步推高疫苗接種率。

平機會經濟日報同響應推「疫苗假期」

此外，平機會今日亦發稿宣佈響應政府計劃，由6月1日至8月31日，其員工在接種每一劑疫苗後，可獲得一天「疫苗假期」，而5月31日前已接種疫苗的員工，則可就每一劑疫苗申請一日假期，所有相關假期須於明年3月31日或之前放取。

經濟日報同樣向員工發通告，公佈由即日起至8月31日，員工在疫苗接種當日可享有一天特別有薪假期，事前需通知部門主管並獲批准，員工打針後亦須提交已完成接種紀錄供主管知悉。

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