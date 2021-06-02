港人工時長，工作壓力大，東華學院聯同香港心理衞生會調查顯示，27%受訪打工仔感到極度焦慮和抑鬱，62%更出現過勞問題；33%受訪者稱，工時超過合約訂明的每周41小時，平均每周要加班7.4小時。研究團體促請企業正視職場過勞問題，採取合適措施減輕員工壓力。

東華學院與香港心理衞生會於2021年5月展開名為「職場精神健康介入計劃」，首輪問卷調查於今年5月1至14日開始，透過問卷進行職場環境分析，成功訪問213名全職人士，約56%為男性，當中有93%受訪者擁有專上教育程度學歷。

首輪問卷結果顯示，在213名受訪者中，只有24%可以彈性調節工作時間。在生理及精神健康狀況方面，有27%受訪者表示自己感到極度焦慮及抑鬱狀態，24%受訪者指正承受中度至嚴重壓力，62%則出現過勞症狀。

調查又顯示，33％受訪者的工作時數比合約訂明超出兩成，原本合約訂明每周工作41小時，結果實際工時卻長達48.2小時，變相每周加班7.4小時。

團體倡開會時提供茶點時間

東華學院副校長（學術）林德明表示，計劃焦點在於減低職場過勞情況，增強工作人士對精神健康的認知。香港心理衞生會助理總幹事黃敏信建議，企業參考政府2019年推出的《精神健康職場約章》，採取適合的方式減輕員工壓力，例如推行彈性上班時間等措施。面對過勞問題，黃建議企業容許員工開會期間有15分鐘茶點時間，相信有助凝聚互相支持的工作氣氛。

有份參與首輪問卷調查的恒益物業管理有限公司高級人力資源經理林淑賢表示，計劃能讓同事有舒適的網上平台表達意見，由獨立機構分析處理，機構再把報告綜合交予公司。她形容自己不用再「閉門造車」，只需針對報告內容向員工提供合適福利。

研究計劃初步期望招募400名員工參與，了解他們職場健康狀況。計劃後期階段將向員工提供精神健康急救課程，採取自訂進度的網上學習平台，加以面授有關減壓和預防過勞的課程。最後再以問卷方式評估成效，預計整個計劃將於今年年底至明年年初完成。

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