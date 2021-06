日本新冠肺炎疫情還在擴大當中,一都兩府六縣進入緊急狀態又延長至東京奧運開幕前僅僅一個月的6月20日。日本國內反對東京奧運如期舉行的民意日日上升,但國際奧委會跟東京奧組委堅持如期舉行的的言論嚴重地刺激了日本民意,甚至出現憤怒的聲音:「日本並不是國際奧委會的殖民地!」

國際奧委會給日本民意的第一顆子彈發自副主席John Coates。他5月21日跟東京奧組委開視頻會議後強調,即使東京處於緊急狀態下,奧運會「絕對可以」繼續舉行。他強調:「我們為保護運動員和日本人民的安全而制訂的所有計劃,都是基於最惡劣的情況進行。」

第二顆子彈發自國際奧委會主席巴赫。5月22日他在國際曲棍球聯盟視頻會議致辭時,提及要為舉行奧運作出犧牲:「We have to make some sacrifices to make this possible.」消息傳到日本後,在野黨政要、財界大亨至普通百姓齊口質問,國際奧委會為了奧運如期舉行而要犧牲日本國民的生命!

國際奧委會24日否定報道內容,澄清巴赫的說話並非針對日本國民,而是奧運持份者。但他1月否定奧運延期或中止時曾說過:「正在研究怎樣才能去如期舉行,我們得向各國代表與日本國民呼籲理解與忍耐。」因此,日本國民仍相信他說的「我們」包含日本人。

日本共產黨書記長小池晃回應說:「史上根本沒有一條生命是為了奧運可犧牲的。所有的人得做出犧牲之聲明,明明違反奧運憲章。」他要求日本政府馬上對巴赫與Coates的發言抗議,向國際奧委會要求中止東京奧運。Soft Bank的CEO孫正義25日在Twitter表示:「國際奧委會真的有決定權嗎?世界200多個國家派代表與有關人士共有10萬人,他們都將到疫苗接種拖拖拉拉的日本來。能夠想像變異株會蔓延,會喪失不少生命,緊急狀態下的各種補助金會擴大,GDP會再下落,國民之忍耐會到頂點。據說違約金額龐大,但萬一發生上述局面,日本的損失會比違約金更大。」

37萬人聯署要求中止東奧

第三顆子彈發自國際奧委會元老Dick Pound。他接受日本《週刊文春》專訪時說:「日本是早已組織化的國家,但疫苗接種怎麼這麼慢!但接種不普及也不必擔心。口罩、洗手與保持社交距離就能把風險減到差不多為零。」記者追問:「如日本首相決定中止奧運,國際奧委怎麼辦?」這位國際奧委會前副主席說:「舉辦奧運是日本當局、日本衞生當局和奧委會的聯合決定。如菅首相要求中止,那就只是個人的意見而已。奧運如期開!」

這最後一顆子彈終於讓日本民怨爆發,網絡上陸陸續續出現罵國際奧委會的帖子。前東京都知事舛添要一介紹自己跟國際奧委會談判時的體驗說:「國際奧委會鼻子總是大,輕看日本,連紀念塔的位置都不讓日本與東京都決定。他們傲慢死了。新冠肺炎暴露了他們的傲慢,日本國民統統了解到他們的真面目而產生強烈的反感。」著名音樂家三枝成彰也在報上發表見解:「我之前不在乎奧運 ,開不開倒無所謂。但聽到他們講話,我的心就斷然傾向於反對奧運。他們把日本人當做奴隸或自己的僕人。坦白的講無疑是國恥!對他們發言不生氣的安倍前首相、森原前組委會長,菅首相,丸川奧運相都完蛋了。為何不抗議? 他們不感到日本人的恥辱嗎!」日本共產黨書記長小池晃也說出了日本老百姓的心聲:「他們把日本視為國際奧運帝國的殖民地,斷乎不能允許!」

國際奧委會射向日本的三顆子彈,讓反對東京奧運的民意急升,向東京都政府要求中止奧運的網上聯署已有37萬人。日本從上到下統統了解到國際奧委會與奧運的真面目。奧運早已丟失了純粹的體育精神,只留下過於商業化與過於政治化的負面象徵。西歐貴族為了自己的繁榮而隨便花掉亞洲、南美與非洲人的血汗錢,那奧運就等於鴉片戰爭,國際奧委會只是個大怡和洋行而已。

甘粕代三

日本資深媒體人