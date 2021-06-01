【本報訊】涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》上月21日正式刊憲生效。早前已辭職的北區前區議員袁浩倫，昨於社交媒體發表辭任感言，坦言短短一年半已被政權封死，加上港版國安法生效，議會受影響，尤其是初選案的47人都以顛覆之名遭政治檢控，故他無可奈何要作出辭任決定。

「絕處總會逢生」

2019年區議會選舉，袁浩淪以北區連線名義出選北區清河區，以逾1,000票力壓建制派的新界社團聯會藍偉良勝出，他早於4月中旬向民政總署遞交辭職信，決定辭去區議員職務。

袁浩倫在感言中，感謝提名他參選及擔任助選團的清河街坊，又感激3,944位投票給他的街坊，以及沒票而勸家人投票的年輕人。他指事隔一年半，當時勝選的歡呼畫面仍記憶猶新，他感激大家對他的信任及支持。

他坦言，短短年半間前往「目標」的道路已被政權封死，政府部門不出席會議，不接受議員對民生事的建議等；政權繼而在《基本法》加插國安法，這對議員在議會內有影響，更甚是47位有意參選立法會選舉的人，都被顛覆之名逐一政治檢控，故他無可奈何要作出辭任決定，亦希望大家能體諒留守或辭任的議員。他最後亦祝願港人平安健康，「絕處總會逢生，我哋仲有個約會要出席，未來見。」