新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨日宣佈，即日起個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下才會公佈。食物及衞生局局長陳肇始接受港台節目訪問時否認是「收埋個案」，認為死亡個案與打針有「潛在關聯」才公佈會更加清楚，亦避免市民「只睇到樹木，睇唔到森林」，只留意到公佈的個案。

陳肇始表示，專家委員會開會後認為，由於資訊實在太多，尤其是一些異常事件，但若大家只能看到某一些有公佈的資訊，即「只睇到樹木，睇唔到森林」，認為只會令大家混亂，強調並非要「收埋個案」，而是「話畀大家聽有意思個案」，相信公佈有潛在關聯的個案會反而更加清楚。

她續說，委員會並非不提供資訊，由7月開始，疫苗安全監察報告將按月於政府專題網站發報，相關資料數據亦會透過網站定期更新。

許樹昌：委員會支持降低BioNTech接種年齡至12歲

陳肇始又指，當局已收到BioNTech復必泰疫苗接種年齡降至12歲的數據，會交予顧問專家委員會考慮，一旦收到委員會建議，可於短期内就降低接種年齡的申請，會盡快作出決定。她指，若降低接種年齡，會與教育局商討細節，包括是否安排到學校接種等。

疫苗專家顧問委員會成員之一、政府專家顧問許樹昌在商台節目表示，藥廠的第3期數據研究超過2,200名12至15歲人士接種疫苗，產生的抗體比16至25歲群組高1.8倍，認為數據理想，暫時所有委員都支持降低年齡門檻。他說，一旦降低接種年齡，當局應提供多個方法讓學生接種，例如到校接種，並指若大部份學生在新學年開學前接種，對全日復課有正面作用，但學生在室內仍要戴口罩，否則可能令「病毒返晒嚟」，學校不時需要強制檢測。

政府多份中文報章頭版登廣告「谷針」 印標語「點只打針咁簡單」

政府今日亦在多份中文報章刊登頭版廣告「谷針」，包括《文匯報》、《大公報》、《星島日報》、《明報》等，除印有「全城起動 快打疫苗」標語外，亦另有新標語「點只打針咁簡單......」。廣告亦列有打針後享有疫苗假期、餐飲優惠，以及機場、住宅、港鐵乘車券等抽獎獎賞，並呼籲市民「不再猶豫，立即行動！讓香港走出『疫』境！」

另外，本港昨日有一名男警屬源頭不明確診個案，陳肇始認為，本港疫情整體穩定，當局正追蹤個案的接觸者，目前有40多人須接受檢疫，希望可以盡快找出源頭及截切傳播鏈。對於患者入院後的病毒檢測呈陰性反應，她指目前未見到有假陽性迹象。

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