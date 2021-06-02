內地教育部發佈《粵港澳大灣區語言生活狀況報告》，建議港府確立普通話與簡體字的法律地位，並把普通話教育融入考評體系。有本港家長表明反對，認為港人一直以讀寫廣東話和繁體字為主，做法有違日常生活所需；但有生於內地的家長支持建議：「現在中國很強大，（普通話教育）對他們的事業有很大的發展前途！」

港媽反對 嘆「香港變得太快」

育有一名4歲兒子的李小姐表明，不會接受教育局把普通話或簡體字融入考評體系，因日常生活較少接觸和使用，而港人一直都以讀寫廣東話和繁體字為主，語言習慣已根深蒂固，教育制度應保留傳統。她坦言，若學校日後要求學生書寫簡體字，擔心自己不懂教導兒子，惟作為「蟻民」亦難以發聲反對，「其實沒有事情可以做，現在的香港變得太快，只好見步行步」。

新移民母叫港人主動學：中國很強大

任職美容師的宋小姐出生於內地，現育有一名4歲半兒子及一名1歲女兒。她支持本港推行普通話教育，建議港人應主動學習普通話，「現在中國很強大，（普通話教育）對他們的事業有很大的發展前途！」她說，因自己不諳粵語，平日多數以普通話與子女溝通，但同時希望子女學懂廣東話。她亦表示，支持香港繼續保留繁體字及廣東話教育，「始終粵語係香港母語。」

家長馮小姐亦表示，若政府把普通話或簡體字融入考評體系，會欣然接受。她說其9歲兒子日常已慣用英文和普通話與人溝通，較少講廣東話。不過，她亦期望兒子在香港同時接受廣東話和繁體字的教育，並學好英語，因難以估計教育政策的未來發展，「我們沒有想太多」。

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