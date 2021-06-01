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向下屬借五萬　爛賭海關囚三周

1小時前
東區法院大樓

【本報訊】海關督察因沉迷賭博而債台高築，三年前向下屬借貸五萬元，下屬找來任職警員的好友協助還債，惟好友最終未獲他全數還款，遂向海關舉報。督察早前受審後，被裁定訂明人員未得許可而索取及接受利益兩罪罪成。裁判官昨判刑時，形容被告為逃避責任而在審訊時虛構案情，聲稱出面替一個不存在的「朋友」借錢，辯護方式近乎訛騙，浪費法庭時間，終判他入獄三周。

官︰辯護方式近乎訛騙

辯方昨求情時稱，被告鄭文傑（32歲）其實一早知錯及有悔意，只是無法接受定罪後會失去海關工作，才選擇不認罪受審；被告在定罪翌日已向海關請辭，正努力求職。辯方呈上由輔導員撰寫的求情信，透露被告已接受戒賭輔導並有良好進展，相信定能脫離賭博魔掌，冀法庭輕判讓他盡快重投社會，重新做人。

暫委裁判官陳國維指，被告為人生奮鬥，考獲海關督察，但賭博令他泥足深陷、債台高築，因而愚蠢犯案；惟得知被告正積極處理賭癮問題，希望他能成功解決。陳官斥被告為逃避責任，在審訊期間虛構人物，辯護方式近乎訛騙，構成加刑因素，認為不適合判處社會服務令或緩刑。

早前聆訊透露，被告已向事主梁偉劍還款一萬元，餘下4萬元則由下屬劉港生替他償還。陳官認為，雖然梁在事件中沒有損失，但被告卻獲得4萬元得益，故頒下彌償令，要求他在6個月內交出4萬元予香港政府。

案件編號：ESCC2094/20

海關鄭文傑訂明人員未得許可而索取利益訂明人員未得許可而收受利益
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