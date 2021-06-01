【本報訊】海關督察因沉迷賭博而債台高築，三年前向下屬借貸五萬元，下屬找來任職警員的好友協助還債，惟好友最終未獲他全數還款，遂向海關舉報。督察早前受審後，被裁定訂明人員未得許可而索取及接受利益兩罪罪成。裁判官昨判刑時，形容被告為逃避責任而在審訊時虛構案情，聲稱出面替一個不存在的「朋友」借錢，辯護方式近乎訛騙，浪費法庭時間，終判他入獄三周。

官︰辯護方式近乎訛騙

辯方昨求情時稱，被告鄭文傑（32歲）其實一早知錯及有悔意，只是無法接受定罪後會失去海關工作，才選擇不認罪受審；被告在定罪翌日已向海關請辭，正努力求職。辯方呈上由輔導員撰寫的求情信，透露被告已接受戒賭輔導並有良好進展，相信定能脫離賭博魔掌，冀法庭輕判讓他盡快重投社會，重新做人。

暫委裁判官陳國維指，被告為人生奮鬥，考獲海關督察，但賭博令他泥足深陷、債台高築，因而愚蠢犯案；惟得知被告正積極處理賭癮問題，希望他能成功解決。陳官斥被告為逃避責任，在審訊期間虛構人物，辯護方式近乎訛騙，構成加刑因素，認為不適合判處社會服務令或緩刑。

早前聆訊透露，被告已向事主梁偉劍還款一萬元，餘下4萬元則由下屬劉港生替他償還。陳官認為，雖然梁在事件中沒有損失，但被告卻獲得4萬元得益，故頒下彌償令，要求他在6個月內交出4萬元予香港政府。

案件編號：ESCC2094/20