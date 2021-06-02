特首林鄭月娥日前透露已去信不同企業和社團等，「呼籲」推出疫苗獎賞，有警隊組織隨即響應。警察儲蓄互助社（遮仔會）宣佈，將向接種兩劑疫苗的社員，提供最多800元津貼。若因健康理由未能接種疫苗，只需提供醫生證明，亦可獲得300元津貼。津貼將於9月1日起接受申請。

香港警察儲蓄互助社近日宣佈，將向完成接種兩劑疫苗的社員提供津貼，越早完成接種，所得津貼就越多。根據互助社的傳單，社員如在7月31日或之前完成接種兩劑疫苗，即可獲800元津貼；8月31日或之前完成接種，則可獲500元；今年底前完成亦可獲300元津貼。

申請津貼的社員只需提供接種紀錄或電子針卡，便可符合津貼申請資格。至於因健康理由未能接種疫苗的社員，如果能在今年底前提供醫生證明，同樣可獲得300元津貼。根據香港警察儲蓄互助社相關通知，津貼計劃由9月1日時起接受申請，詳情稍後再公佈。

《蘋果》就今次安排曾向警察儲蓄互助社查詢，惟至今未獲回覆。

在外國政府制裁陰霾下，警察儲蓄互助社去年曾發信，稱已陸續將絕大部份存於外資銀行的資產和投資配置，撤回或轉至多間中資銀行。

警察儲蓄互助社過往一直在其網站公開社員數目和資產值等資料，惟有關資料於去年中被網民轉載並廣傳後，警察儲蓄互助社就未再對外公開有關數據。截至去年6月底，警察儲蓄互助社社員人數有45,116人，股金結餘達105.79億元，貸款結餘有1.09億元，總資產值高達115.87億元。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）