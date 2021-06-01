【疫情何時了】

【本報訊】這邊廂，特首林鄭月娥否認計劃禁止無針者進入戲院食肆是懲罰；那邊廂，公私營機構陸續推出措施威逼利誘僱員接種疫苗。有135年歷史的香港足球會（Hong Kong Football Club）昨日向全體員工發出通告，指明拒絕接種或未能提交有效醫生證明書的員工將不會獲加薪及晉升。有工會斥責此舉猶如以員工飯碗逼員工打針，「直頭係恐嚇！」

本報取得一封由香港足球會總經理龐禮文名義向全體管理層及員工發出、名為「2019冠狀病毒病疫苗接種」的通告，宣佈5月20日前已完成接種兩劑疫苗的員工會獲發2,000元獎金；若員工6月30日或之前完成接種第一劑疫苗，並於7月31日前完成第二劑疫苗，亦獲發2,000元獎金；員工每接種一劑疫苗翌日可獲發放一日有薪假；如全體員工接種率達100%，每人可額外獲發1,000元獎金，如能提交有效醫生證明書豁免打針的員工，亦可獲發該1,000元獎金。

至於不打針員工，通告表明，拒絕接種或未能於6月30日或之前提交有效醫生證明書的員工，「往後將不會獲得薪酬調整、酌情花紅及晉升機會」。

本報昨致電香港足球會查詢事件，接聽的職員表示，該會不會回應事件。

職工盟總幹事蒙兆達批評，香港足球會此舉變相逼員工打針，「用員工飯碗、薪酬去逼佢哋打針，縱使可以有醫生證明，但已經拒絕員工基於個人意願或者擔心而不打針，踐踏員工嘅選擇權，好專橫霸道」。

職工盟接百宗投訴

職工盟至今收到近100宗涉僱主逼員工打針的投訴及查詢，主要涉不打針會被停工或放無薪假等，「都係口頭講，好似香港足球會白紙黑字咁逼員工打針，都係第一次聽，為谷針已去到無所不用其極，唔止威逼，直頭係恐嚇！」

平機會表示不會評論個別個案，但補充稱，若措施或安排基於保障公眾健康目的而合理地需要作出，可能在《殘疾歧視條例》第61條下獲得豁免，即有關歧視行為不屬違法。惟僱主若要求所有員工必須接種疫苗，否則被解僱，這對不適合接種疫苗的人士可能構成較大負面影響，除非僱主有合理理由支持，否則或構成殘疾或懷孕的間接歧視。若市民懷疑受到相關歧視，可向平機會查詢或投訴。

勞工處回應稱，《僱傭條例》並無就僱傭之間非因僱傭條款引致的情況作出規定，處方鼓勵勞資雙方進行磋商，並考慮個別情況達成共識，如有爭議可向處方尋求協助。

香港足球會由一群英國商人於1886年創辦，是香港歷史最悠久的足球俱樂部，該會早期不但組織足球隊參賽，在香港足球總會成立前，更負責制訂比賽章則。根據該會官方網頁資料，該會現有3,500名會員，宗旨是致力促進香港體育項目發展，現時推廣、舉辦和參與11種不同類型的運動項目，願景被公認為世界領先的非牟利體育會所之一。