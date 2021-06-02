政府昨宣佈推行電話卡實名制細節，修訂每名個人用戶可向每個電訊商登記最多10張儲值電話卡，企業用戶則可登記最多25張儲值電話卡。相關規例預計今年9月1日生效，2023年2月23日起全面實施登記制度。香港無線科技商會主席羅國明今早接受電台訪問時，直言憂慮推行實名制後，電訊商生意會大減，舉例如鄰近的澳門推行實名制後，電訊商生意下跌超過一半。

羅國明說，雖然政府加大可登記的電話卡數量，減少影響，但實名制最大影響仍是對電訊商，包括要增設登記系統，都會增加營運成本。他又指，有澳門電訊商反映實行實名制後，生意下跌超過一半，形容是對電訊商非常大打擊，希望政府可以補貼或在續牌時提供減免，減低電訊商成本。

羅續稱，部份製作應用程式的創科公司需要有大量電話卡做實驗，若要向不同電訊商登記電話卡，在行政或營運上都會造成不便，希望政府之後再檢討措施，再放寬電話卡數量上限。

通訊事務總監：旅客日後用電話卡須提供護照等資料

通訊事務總監梁仲賢則在同一節目上稱，全球逾50個國家或地區都已推行電話卡實名制，旅客入境時很多時都要在機場先影印護照才可使用當地電話卡，日後旅客來港使用電話卡亦需提供護照等個人資料，相信旅客會理解。他又重申，使用虛假文書申請電話卡屬刑事罪行，如有發現將轉交執法機構處理。

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