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因初選案還柙嘅觀塘區前區議員李嘉達（阿Kar）同劉頴匡，不約而同有新歌面世。早喺參與社運前，阿Kar係獨立樂隊Forward嘅主音歌手，劉頴匡亦一直熱愛音樂創作。Forward樂隊前晚上載一首為李嘉達同其他失去自由人士嘅打氣新歌《出走半生》。劉頴匡就為《明年今日》改詞，新作《由零起步》交由網絡男歌手「晴天林」製作MV。

黃到金歌手唱劉頴匡新作

先講《出走半生》，Forward樂隊刻意揀阿Kar同47人案眾被告再上庭日子將歌曲「派台」，希望藉歌曲撐住佢哋。MV入面可以聽到阿Kar歌聲，原來首歌喺2019年初創，阿Kar曾經試唱，但佢今年3月開始還柙，製作一度暫停，不過隊員仍決定將歌曲完成，希望送畀仍在掙扎中嘅香港人。MV仲有唔少「彩蛋」，包括用一支咪高峯代替冇出現嘅主音，又去咗最接近阿Kar身處赤柱監獄嘅山邊取景。

至於《由零起步》，除咗有晴天林同劉頴匡女友Emilia外，仲有一班黃到金嘅歌手同好友合唱，包括阮民安、鄭敬基、雷有曜、劉家衡、陳運通、石威廉同熊仔餅等人。劉頴匡嘅改詞講到「就算輸給那些亡命之徒，不等於終結就到，確信面前尚有路，臨天光之際會等到」，但係「命運難料都不要給擺佈」同「人還未死總可看到變數」，相信可為大家繼續堅持帶來力量。

李八方