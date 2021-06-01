【本報訊】政府一方面軟硬兼施谷針，一方面逐步削弱與疫苗相關的公眾知情權。政府昨晚如常公佈疫苗接種計劃數字，但未有如常公開接種疫苗後不適送院的個案細節，僅草草交代入院人數。

賀一誠：無意參考港措施

特首林鄭月娥前日公佈一系列威嚇措施後，預約接種疫苗數字進一步飆升，昨錄得47,600的單日增幅，比前一日的37,700激增26%。疫苗接種計劃推出以來，已有1,399,300人接種第一劑疫苗，1,034,700接種第二劑疫苗。政府並公佈前日有八宗接種疫苗後送院個案，其中兩人須留院、兩人不遵從醫生勸告自行出院。疫苗開打以來，政府新聞處每晚均發新聞稿，交代入院個案細節，包括送院個案的接種地點、性別年齡、疫苗種類及不適症狀等，但昨日突然不再發放這些細節，亦沒有交代。

衞生署亦公佈，專家委員會通過由即日開始，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下才作出公佈，同樣沒有解釋原因。

林鄭月娥昨出席行會前見記者時，被問到政府考慮限制未打針者進入高風險場所，被批評等同懲罰未打針者。林鄭否認是懲罰市民，聲稱只是預告若大幅提升接種率仍不成功，而新一波疫潮又來襲，不希望「一刀切」，由於不少市民已打針，便要作出取捨，讓已打針師生回校面授課，其餘要上網課，保障願意配合抗疫工作的師生，不能視之為「懲罰」或「嚇」市民打疫苗。她稱未有相關「禁足令」政策的時間表及細節，「最好唔使適用」。

澳門特首賀一誠則表明無意參考香港推出鼓勵接種疫苗的措施，希望市民是自願接種，強調打疫苗對大家有保障，呼籲市民打針。他又重申香港必須本地個案連續14天「清零」，才具備條件開展討論兩地通關。