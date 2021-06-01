【本報訊】社民連決定不參選特首選委會及立法會選舉，民主派兩大黨民主黨及公民黨，仍然未對參選與否作最後決定。公民黨主席梁家傑直言非常明白社民連的決定，因在「完善」選舉制度下，即使可入閘參選甚至當選，政府仍可用國安法等「三把刀」DQ或拘捕民主派議員；民主黨主席羅健熙稱知悉社民連想法，會持續跟民主派各政團保持溝通交流。

民主黨及公民黨均有不少前立法會議員及區議員因初選案被捕及拘押，一直有傳北京仍想民主黨派人參加「完善」選舉制度後的立法會選舉，但黨內多名元老如李永達、劉慧卿等均對參選持負面立場。

羅健熙：與各政團保持溝通

今次社民連決定不參選特首選委會及立法會選舉，民主黨主席羅健熙回應查詢時稱，他已知悉社民連想法，民主黨會持續跟民主派各政團保持溝通交流，並重申民主黨9月將召開會員大會商討參選問題，現階段就會繼續與黨友討論，同時保持地區工作不鬆懈，亦需要繼續支援被囚黨友及各人家庭。

公民黨主席梁家傑接受查詢時表示，有留意社民連公佈不參選的決定，他指非常明白社民連為何作出有關決定，對此不感意外。梁認為中央政府通過「完善」選舉制度後，對民主派而言，整個選舉變得「蝦人參與」。他解釋，政黨或政治人物參選，原意是希望代表市民發聲，但參選人不但未必能「入閘」，即使入閘後也未必選到，就算民主派候選人成功當選，仍可被政府以「三把刀」對付，「一係DQ你、一係用特權法拉你、一係NSL（國安法）」。至於公民黨是否會派人參選，他指黨內現時仍在討論中，在有進一步決定前，未有立場可以公開分享。