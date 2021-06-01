【社會追蹤】

【本報訊】連續兩日有人海上失蹤。一名不時行山游泳鍛煉身體、早前完成接種兩針科興疫苗的退休地產經紀，前日獨自前往赤柱大潭道龜背灣游泳後未有回家，失蹤一日後，搜救人員昨在離岸約百米海面發現他載浮載沉，惜將他救上岸後證實死亡。至於周日在屯門釣魚疑墮海男子，搜索至昨晚即事發三日仍未有發現，家人心急如焚，搜救行動繼續。

游泳失蹤的66歲男子李浚鳴，前日下午約2時離家，獨自前往龜背灣游泳。至當晚10時許，其妻見他仍未回家，亦未能聯絡上他，擔心發生事故，於是到北角警署報案。事主的兒子昨早在facebook發相尋人，他向本報表示，父親是退休地產經紀，一家三口同住北角。父親經常行山鍛煉身體，每逢夏天也不時到龜背灣游泳，通常游一至兩小時。

墮海釣魚翁仍未尋回

據李兒了解，前日父親游泳時天陰無雨，財物如常放置在泳灘上沒有遺失，相信父親失蹤時只穿着泳褲。他續表示，父親本身有高血壓，每日要服藥控制病情。今年3月6日及4月3日，父親先後注射兩針科興新冠肺炎疫苗，但其後曾有吐血情況，而且打噴嚏次數頻密，未知是否與疫苗有關，父親只推說「冇事、冇事」，拒絕看醫生。

警方接報後，昨凌晨零時許通知消防派員協助，到龜背灣一帶海域搜救，惟搜救行動一度因暴雨被迫暫停。其後搜救行動繼續，政府飛行服務隊派出直升機到場，在附近一帶海面盤旋搜索。消防員在岸邊檢視，同時派蛙人潛落水搜索，另有水上電單車及橡皮艇在防鯊網一帶搜索。惟至昨傍晚6時許，搜救人員終在現場離岸約100米海面發現事主，將他救起送返赤柱卜公碼頭，惜證實死亡。

此外，周日偕友人到屯門曾咀靈灰安置所對開防波堤釣魚的70歲男子尹光輝，疑墮海失蹤，警方、消防、飛行服務隊及海事處連日派員搜救，至昨日第三日仍未有發現。據知尹翁有釣魚習慣，主要在屯門區垂釣，其健康一向良好，沒有特別病痛。尹當日釣魚時身穿深藍色短袖上衣、米白色多袋記者背心、米色三角骨褲、黑紅色磯鞋，家人祈求他平安回家。