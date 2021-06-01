【本報訊】唐狗女去年10月14日在公路疑遭汽車撞死後，年近七旬老翁涉嫌取出狗屍內臟，打算撿回家食用。老翁被控企圖使用狗肉作食物罪昨受審。報警的女途人供稱，當日看到被告拖行狗屍並扯出內臟，她為了還唐狗一條全屍，遂向被告支付100元以換取他不吃狗肉。惟親自打官司的被告自言「撞聾」，反指女途人「係咁追住嚟，我都唔知你噏乜！」他強調只是從路上撿起狗內臟，女途人卻付款鼓勵他吃狗肉。

被告︰片段難證圖吃狗肉

退休被告張顯明（68歲）被控當日在落馬洲青山公路新田段的行人路上，企圖使用一隻啡色成年雌性唐狗作食物。審訊昨由暫委裁判官馮念偉審理。

女途人高峰供稱，當日她駕車途經上址時，發現被告正拖行一具狗屍，並扯出狗內臟，放進一個膠袋內。她要求被告放下膠袋及內臟，稱「我畀錢你買嘢食」。惟被告接過錢後，卻回頭拿走膠袋連內臟。她遂跟隨被告入村，並表示「你唔放低，我就跟到你返屋企」。被告最終放下膠袋。高報警及致電朋友求助，跟着留下狗屍，趕往上班。

控方播放高拍攝的現場片段，聽到她向被告支付100元，並叫被告：「你走啦好唔好？你唔好食佢好唔好？」惟被告接過錢後，再撿起膠袋，高遂大喊「我報警㗎喇！」高自言是愛狗之人，因不忍狗隻被分屍，故想取回內臟，「畀隻狗一條全屍」。

被告強調，該片段不能證明他企圖吃狗肉。他親自盤問時自言耳聾，當時根本聽不到高在說甚麼。但高不同意，稱被告很明白付款是為了換取內臟。司機兼狗義工劉志文則供稱，當日他收到其他義工來電，稱有狗被車撞死。他趕到現場後，發現狗屍的肚部已「爆開」，現場另有一個裝着內臟的膠袋。案件將於6月4日裁決。

案件編號：FLCC386/21