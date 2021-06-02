教育局公佈取代高中通識科的公民與社會發展科的課程和評估指引，當中明言仍在發展當中或違法的事件和課題都不應作爲探究學習的題材；教師應指出一些涉及「是非對錯分明、法理清晰」的議題不存在討論或妥協的空間；又列明內地考察不應視爲學生自選安排。有通識科老師形容指引「block死所有討論空間」，對本身任教通識的教師而言是屈辱。

1. 不宜探究仍在發展及違法事件

公民及社會發展科在中四級推行前3個月，課程及評估指引今日（2日）終於出爐。指引列明，仍在發展當中的事件或議題往往極具爭議，而且未必具備足夠和客觀可信的資訊，報道和評論亦會因應事件的發展改變，難讓學生展開「持平和具證據支持的討論」，故不宜用作探究的題材，以免學生「誤解事件發展和過早作出判斷」；任何違法的事件或課題亦然，以免「對學生的價值觀與行爲有不良影響」。

指引稱涉及「是非對錯分明、法理清晰」的議題，教師應明確地列舉各方面事實，並向學生指出這些議題不存在討論或妥協的空間；涉及國家與香港憲制關係的課題，應從《憲法》和《基本法》的憲制基礎去理解。

2. 學生不應自選是否考察內地

指引又詳細列出新科的內地考察要求。教育局會資助團費，考察的次數、日數、路綫等可由學校決定。雖然考察不計入公開考試成績，但強調不應視爲學生自選安排，完成後要呈交專題研習報告予學校評核。學生如有實際困難及具備充份理據而未能參與，須先獲得學校批准。學校亦要安排替代方案，如虛擬實境遙距考察、成果分享會等。

3. 國安法無損法治

早前已披露的三大課題「一國兩制下的香港」、「改革開放以來的國家」、及「互聯相依的當代世界」的學習重點，指引亦有作補充説明。當中「一國兩制下的香港」課題強調香港自古以來就是中國的領土，主權和治權都在中國；有關國安法與平衡法治和人權的關係，補充指國安法「不會影響香港的法治和香港居民依法享有的權利」；又指行政、立法及司法機關在以行政長官爲首的行政主導下各司其職、相輔相成。

「互聯相依的當代世界」補充了中國對全球公共衞生的貢獻，包括有效防控國內疫情、研發疫苗等；「改革開放以來的國家」課題補充了內地和香港在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA） 的受惠之處。

楊潤雄：已向出版社提供指引

教育局局長楊潤雄撰文表示，教育局於新學年會向每所公營及直資中學發放30萬元一筆過津貼，支援教師教學及組織學習活動；又稱教育局得悉學校基本上能透過內部工作調配，處理通識科及新科教師人手編配。

楊在文中又表示，教育局已舉辦一系列與新科相關的教師培訓，亦正全力為新科開發學與教資源，以往為通識科編製的教材，部份內容亦切合新科課程，學校可繼續選用。公社科的教科書須送審，楊稱已向出版社提供指引，預計經評審的中四中五教科書將一併於明年推出，讓學校於2022/23學年選用。

田方澤：block死所有討論空間

教協理事、通識科教師田方澤直言指引「block死所有討論空間」，對本身任教通識的教師而言是屈辱：「（教師）入行係想做critical thinking（批判思考），依家叫我做propaganda（宣傳）。」他質疑該科教師日後是否只能照本宣科，稱教師都希望學生能就議題有自己的判斷，但從指引卻可見新科只容許單一角度。

田又批評指引不容許學生討論仍在發展當中的議題，「事實上同學往往最有興趣、最有機會接觸就係呢啲，咁都唔講得有咩可以講？」他又稱大灣區、一帶一路發展等議題亦是進行中，質疑局方自相矛盾。

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