今年度小一統一派位結果揭盅。受移民與疫情夾擊下，今年參加統一派位的學童創五年來最低，較去年減少2,582 人；退學潮掀各校「音樂椅」效應，料今年小一取錄候補生階段（俗稱叩門）「搶學生」加劇，令弱勢學校收生更形嚴峻。香港資助小學校長會與津貼小學聯會 昨（1日）去信全港小學校長，促業界團結一致，冀「共負一軛，減收小一叩門位」。

香港資助小學校長會主席，兼寶覺小學校長鍾麗金，與津貼小學議會主席胡艷芬昨聯署，電郵全港小學校長，以「呼籲業界團結，共負一軛，減收小一叩門位」為旨，預料今個學年小一入學情況勢必受到極大衝擊，兩會小一入學關注組代表，就各區的開班情況，已與教育局會面反映，提出減低對學校與教師的影響建議方案。

該信續指，教育局應切實執行現行派位原則，如區內適齡人口過剩，應先於同區不同網借位解決問題，「避免一邊廂加派，另一邊廂卻出現縮班」，並且應盡早在學童不足區域落實小班教學。

兩會同時強烈呼籲業界，取錄叩門生時應考慮區本狀況，促減收叩門位以維持區內教育生態平衡，助業界「平穩過渡，免受縮班之苦」，「發揮團結的精神共渡時艱」。

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