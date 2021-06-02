民陣前年10月發起九龍遊行，惟遭警方禁止，示威者在旺角堵路示威。警方拘捕多人，當中包括中大學生會前會長區倬僖。區與另外四名男子早前被裁定非法集結與管有攻擊性武器等共13罪全部罪成，案件今判刑。有大狀替背景良好的被告求情時不禁感慨：「冇任何人係贏家，有啲人要坐監、有啲人要移民，我哋似乎都係事件中嘅受害者」。裁判官葉啓亮終判區倬僖入獄半年，其餘被告入獄半年至8個月。

首被告謝煒洛（21歲）現正就讀中大建築系，是華仁畢業生，早前獲剛被任命為天主教香港教區主教的周守仁撰寫求情信，信件內容讚賞被告為人，對被告有正面評價。大狀上次求情時透露首被告的夢想是成為建築師，因深信這專業可改善社會、改善人們的生活，尤其在香港這個貧富懸殊的社會。

勞教報告指區倬禧完全不知道事件嚴重性

大狀今再指，謝煒洛的身體欠佳，並不適合勞教中心。感化官形容被告品學兼優、為人有禮、謙厚，並出自小康家庭；被告求情信上的字體端秀，從其行文著字不難看出他有良好性格特質，故本案行為亦與其性格不符。據天主教香港教區主教的周守仁的求情信，亦指謝的品格良好，被告亦承諾會持戒精進，承擔責任。

辯方又指，近年的社會事件已持續一年多，「冇任何人係贏家，有啲人要坐監、有啲人要移民，我哋似乎都係事件中嘅受害者」。辯方直言，法庭除了判處阻嚇性懲罰外，刑罰亦可傳遞包容、寬恕，讓年輕人仍然對社會抱有希望的信息。

葉官終判首被告入獄8個月。

至於中大學生會長區倬僖，辯方指他的求情信已表達願意承擔責任；區仍然有一個學期需要修讀，希望法庭可讓他投身學園，他亦自言不介意短期監禁。區當時看見警方到場後，已立即離開，亦從未辱罵警員。

惟葉官指區的勞教報告認為區完全不知道事件的嚴重性。辯方直認，被告的態度的確如此，「可能佢唔係傳統嘅悔意」，但強調被告已清楚表明願意付上刑責。

葉官終判區入獄半年。

五名被告依次為謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）及楊卓穎（20歲），當中除了胡報稱為機電工程署主任外，其餘四人均報稱為學生。他們同被控於前年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道交界參與非法集結，以及身處非法集結期間使用口罩或圍巾遮蔽面容。

區另被控管有物品意圖損壞他人財產罪，涉及一罐噴漆。其餘四名被告則均另被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，涉及石頭、磚頭、鉗、黑膠紙及膠索帶等物。謝則另被控襲擊警長X，胡另被控故意阻撓總督察Y。

葉官判第三被告入獄7個月兩星期、第四及第五被告入獄半年。

區倬僖早前向法庭呈上自撰求情信，透露當初為了追逐理想、選擇命運自主，大學修讀政治與行政學系，並參選中大學生會。然而社會環境令他氣餒，更因眼見一位好朋友灰心輕生，一度懷疑「命運自主」這四個字。惟他終因信仰，明白到「儘管這個世界有很多我們未知又不可改變的事實，但每一秒，我們都能透過自身的行為創造出理想的未來」。他自言毫不絕望，並引用諾貝爾文學獎得主卡繆所言：「這個世代的任務或者更大，就是阻止這個世界的崩解。」

【案件編號：KCCC559/20】

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